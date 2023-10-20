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Технології та наука

Рецепт, перевірений часом: 2500-річна посудина проливає світло на кулінарне минуле Анатолії

Oluz Höyük, Олуз Хёюк, анатолійська посудина, археологічні розкопки, історія кулінарії, стародавні цивілізації, глиняний горщик, турецька історія, провінція Амасья, перська палацова кухня
Фото: İHA | Нещодавно під час археологічних розкопок у кургані Олуз Хеюк (Oluz Höyük) на півночі Туреччини знайшли глиняний горщик, якому 2 500 років

Знахідки, що так схвилювали вчених, вказують на стародавню страву Анатолії — кешкек, яка готується з м'яса та злаків.

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Нещодавно під час археологічних розкопок у кургані Олуз Хеюк (Oluz Höyük) на півночі Туреччини знайшли глиняний горщик, якому 2 500 років. Це відкриття пропонує унікальний погляд у минуле, проливаючи світло як на кулінарну історію Анатолії, так і на стародавні цивілізації регіону, пише Arkeonews.

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Олуз Хеюк — це не звичайна археологічна пам'ятка; вона може похвалитися історією, яка налічує 4 500 років, починаючи з 2500 року до нашої ери. Для археологів це місце в центральній Туреччині є скарбницею знань не лише про історію регіону, а й про історію стародавніх цивілізацій.

Розкопки в Олуз Хеюк, які тривають вже 17 років, очолює доктор Шевкет Донмез, викладач і професор кафедри археології Стамбульського університету.

Він поділився: "Це схоже на кешкек, дуже популярну страву Анатолії. Форма горщика, який ми знайшли, та інгредієнти всередині дуже нагадують сучасну культуру приготування кешкеку".

Oluz Höyük, Олуз Хёюк, анатолійська посудина, археологічні розкопки, історія кулінарії, стародавні цивілізації, глиняний горщик, турецька історія, провінція Амасья, перська палацова кухня Fullscreen
Усередині цього стародавнього посуду вони виявили фрагменти кісток і зерна
Фото: İHA

Археологи вважають, що глиняний горщик віком 2 500 років. Усередині цього стародавнього посуду вони виявили фрагменти кісток і зерна. Кешкек — це страва з м'яса і злаків. Схоже, що цей горщик міг відігравати певну роль у її приготуванні.

Під час розкопок вони також знайшли багато кісток тварин, залишків зерна і точильних каменів, Донмез сказав, що 30-сантиметровий горщик досить великий, щоб приготувати їжу приблизно для 30 осіб.

Дослідник наголосив: "Горщики підтверджують нашу думку про те, що це місце було кухнею перського палацу. Вони не схожі на звичайне сімейне кухонне начиння".

Археологічні розкопки не лише розкрили кулінарну історію, але й відкрили вікно у повсякденне життя давніх цивілізацій, які колись процвітали в цьому регіоні. Шари історії та численні знахідки, розкопані тут, продовжують захоплювати дослідників та ентузіастів.

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