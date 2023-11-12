Новая утечка мозгов: ученые предостерегают, что фастфуд может пагубно влиять на наш IQ

Похоже, что здоровая диета и предпочтение полезного вредной пище не только влияет на состояние наших органов, но и помогает нам мыслить более здраво и эффективно справляться с логическими задачами.

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В ходе последних исследований, проведенных в Великобритании, была выявлена связь между потреблением фаст-фуда и ухудшением психического здоровья, в том числе уменьшением размера мозга и снижением показателей IQ. В новой книге "Уменьшение мозга" говорится о значительном уменьшении размера мозга человека, связанном с изменением рациона питания. Исследования подтверждают эти выводы, показывая снижение IQ и рост числа проблем с психическим здоровьем, пишет Wigan Today.

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Основная проблема заключается в том, что под влиянием устаревших представлений о диете и сердечно-сосудистых заболеваниях произошел переход от питания, содержащего незаменимые жиры, к питанию с высоким содержанием углеводов и сахара. Это изменение связано со снижением IQ в среднем на семь процентов за поколение. Профессор Майкл Кроуфорд, автор книги, подчеркивает, что человеческий мозг развивался на основе диеты, богатой омега-3 жирными кислотами, которые обычно содержатся в водной среде, но в современном фастфуде эти питательные вещества отсутствуют.

Томас Райли, эксперт по ноотропам из компании Nootroedge, указывает на несоответствие между эволюционными диетическими потребностями и современным выбором продуктов питания. Он отмечает, что хотя ноотропы могут улучшить когнитивные функции, они не могут заменить основные питательные вещества, необходимые для здоровья мозга. Райли критикует фаст-фуд, такой как жирные доннер-кебабы, обработанные пиццы и жареные цыплята в гидрогенизированных маслах, за то, что они не обеспечивают необходимое питание.

Для борьбы со снижением когнитивных способностей эксперты предлагают привести рацион питания в соответствие с нашим биологическим наследием, вновь введя в него продукты, богатые омега-3, такие как рыба и морепродукты, а также пересмотреть привычки в отношении фаст-фуда. Без изменения рациона питания профессор Кроуфорд и Томас Райли предупреждают, что в будущем фастфуд приведет к снижению когнитивных способностей.

Ранее Фокус писал о пользе кето-диеты в борьбе с мигренью. Облегчение от мигрени может наступить уже через пару приемов определенной пищи, согласно последним открытиям в области диетологии.

Также Фокус писал о том, как ожирение необратимо изменяет работу мозга. Ожирение изменяет сенсоры мозга, отвечающие за удовлетворение от еды, вызывая, возможно, постоянное состояние "вечного голода", свидетельствует новое исследование.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.