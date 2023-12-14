Самый действенный способ борьбы с алкоголизмом: ученые раскрыли эффективную стратегию

Алкоголизм является большой проблемой для миллионов людей во всем мире, но теперь у науки может появиться эффективный метод глобальной борьбы с этим разрушительный расстройством.

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Многие из нас часто встречали упаковки сигарет, пугающие нам печальными последсвтиями для здоровья, но подобные этикетки почти нереально встретить на емкостях алкогольных напитков. Однако, недавнее исследование показало, что когда люди понимают, почему им следует пить меньше, например, из-за риск развития рака, и как они могут это сделать, они, как правило, действительно сокращают потребление алкоголя, пишет Science Alert.

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Все мы знаем, что чрезмерное употребление алкоголя не очень хорошо сказывается на нашем здоровье. Оно связано с целым рядом проблем, таких как сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с пищеварением и даже слабоумие, не говоря уже о самом главном — раке. Ученые стараются найти эффективный способ донести эту мысль до людей и действительно изменить их привычки.

В исследовании, проведенном под руководством экономиста и психолога Симоны Петтигрю из Института глобального здоровья Джорджа, участвовала довольно большая группа людей, почти 8 000 человек, которых разделили на разные группы и показывали им различные сообщения и рекламу о вреде алкоголя. Из всех различных комбинаций выделялась одна: телевизионная реклама, связывающая пьянство с раком, в сочетании с предложением следить за количеством выпитого. Этот дуэт стал звездой исследования и привел к значительному сокращению потребления алкоголя в течение шести недель.

Другие методы, например, установление для себя лимита выпивки, имели определенный эффект, но ни один из них не был столь успешным, как подход "знать о риске и считать выпивку".

Петтигрю отметил, что многие из нас не знают, что алкоголь является канцерогеном, то есть тем, что может вызывать рак. Поэтому информирование людей об этом очень важно, но это только половина успеха. Не менее важно дать им практический способ снизить риск.

Это очень важно, потому что, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, алкоголь может быть причиной до 7 % преждевременных смертей во всем мире. Хотя существуют и другие стратегии, например, сделать алкоголь менее доступным или более дорогим, изменение личных привычек употребления алкоголя является ключевой частью решения этой проблемы.

Интересно, что участники этого исследования были выбраны таким образом, чтобы представлять среднестатистического потребителя алкоголя, так что этот метод может сработать не везде. Тем не менее, это говорит о том, что подсчет выпитого — довольно хорошая стратегия, если вы пытаетесь сократить количество выпитого.

Петтигрю подчеркнул важность разумного использования ресурсов в кампаниях по снижению вреда алкоголя. Для того чтобы эти кампании были эффективными, необходимо найти такие идеи, которые действительно найдут отклик у людей и побудят их изменить свои привычки.

Данное исследование предлагает свежий и практичный подход к сокращению потребления алкоголя: осознайте риски, особенно связь с раком, и ведите подсчет выпитого. Это простая, но потенциально меняющая жизнь привычка, которая может принести пользу многим.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.