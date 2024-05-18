Успокаивает нервы: ученые заявили, что средиземноморская диета снижает стресс и тревогу

Недавнее исследование выявило пользу средиземноморской диеты для психического здоровья. Цельные злаки, свежие продукты и орехи, превалирующие в ней, понижают уровень стресса и тревоги, заявили ученые.

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Согласно результатам недавнего исследования, средиземноморская диета помогает пожилым людям снять стресс и тревогу. Ученые поделились полученными данными и отметили, что употребление фруктов, орехов, бобовых и сокращение количества подслащенных сахаром напитков значительно улучшило психическое здоровье людей в ходе исследования, в котором приняли участие 294 австралийца в возрасте 60 лет и старше, пишет Neuroscience News.

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Проведенное Университетом Южной Австралии в сотрудничестве с Университетом Саншайн-Кост исследование выявило преимущества диеты для психического здоровья вне зависимости от возраста, пола, сна и индекса массы тела. Средиземноморская диета, известная тем, что снижает риск хронических заболеваний, теперь демонстрирует перспективность в плане улучшения психического благополучия, считают авторы. Этот вывод имеет большое значение, учитывая, что от тревоги страдает более 301 миллиона человек во всем мире.

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Простой путь к здоровому старению: как средиземноморская диета влияет на наш организм

Исследователи отметили, что ключевые компоненты диеты, такие как фрукты, орехи, бобовые, а также ограничение потребления сахара до 250 мл в день, имеют решающее значение для снижения стресса и симптомов тревоги. Одна из авторов исследования, доктор Эванджелин Мантзиорис из Университета Южной Африки, выделила роль средиземноморской диеты в поддержке здорового старения и улучшении психического здоровья, описав глобальную картину важности этого исследования: "Во всем мире мы сталкиваемся с беспрецедентным старением населения, но, даже несмотря на распространение долголетия, многие люди продолжают бороться со своими ухудшающимися здоровьем и психологическим благополучием".

Эта научная работа напоминает нам о важности выбора рациона питания исходя из его влияние на наше здоровье. Средиземноморская диета, в которой особое внимание уделяется свежим продуктам, цельным злакам, орехам и нежирным белкам, может значительно снизить уровень стресса и тревоги, исходя из результатов исследования, что делает ее потенциальным кандидатом для тех, кто стремится улучшить свое психическое самочувствие. Однако, прежде чем менять свой рацион, исходя из желания повлиять на здоровье, следует всегда консультироваться со специалистами.

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Также Фокус писал о том, как ожирение необратимо изменяет работу мозга. Ожирение изменяет сенсоры мозга, отвечающие за удовлетворение от еды, вызывая, возможно, постоянное состояние "вечного голода", свидетельствует новое исследование.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.