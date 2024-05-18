Заспокоює нерви: вчені заявили, що середземноморська дієта знижує стрес і тривогу

Недавнє дослідження виявило користь середземноморської дієти для психічного здоров'я. Цілісні злаки, свіжі продукти і горіхи, що переважають у ній, знижують рівень стресу і тривоги, заявили вчені.

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Згідно з результатами недавнього дослідження, середземноморська дієта допомагає літнім людям зняти стрес і тривогу. Вчені поділилися отриманими даними і зазначили, що вживання фруктів, горіхів, бобових і скорочення кількості підсолоджених цукром напоїв значно поліпшило психічне здоров'я людей під час дослідження, в якому взяли участь 294 австралійці у віці 60 років і старше, пише Neuroscience News.

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Проведене Університетом Південної Австралії у співпраці з Університетом Саншайн-Кост дослідження виявило переваги дієти для психічного здоров'я незалежно від віку, статі, сну та індексу маси тіла. Середземноморська дієта, відома тим, що знижує ризик хронічних захворювань, тепер демонструє перспективність у плані поліпшення психічного благополуччя, вважають автори. Цей висновок має велике значення з огляду на те, що від тривоги страждає понад 301 мільйон осіб у всьому світі.

Важливо

Простий шлях до здорового старіння: як середземноморська дієта впливає на наш організм

Дослідники зазначили, що ключові компоненти дієти, такі як фрукти, горіхи, бобові, а також обмеження споживання цукру до 250 мл на день, мають вирішальне значення для зниження стресу і симптомів тривоги. Одна з авторів дослідження, докторка Еванджелін Мантзіоріс з Університету Південної Африки, виокремила роль середземноморської дієти в підтримці здорового старіння та поліпшення психічного здоров'я, описавши глобальну картину важливості цього дослідження: "В усьому світі ми стикаємося з безпрецедентним старінням населення, але, навіть попри поширення довголіття, багато людей і далі продовжують боротися зі своїм погіршенням здоров'я та психологічним благополуччям".

Ця наукова робота нагадує нам про важливість вибору раціону харчування з огляду на його вплив на наше здоров'я. Середземноморська дієта, в якій особлива увага приділяється свіжим продуктам, цільним злакам, горіхам і нежирним білкам, може значно знизити рівень стресу і тривоги, виходячи з результатів дослідження, що робить її потенційним кандидатом для тих, хто прагне поліпшити своє психічне самопочуття. Однак, перш ніж змінювати свій раціон, виходячи з бажання вплинути на здоров'я, слід завжди консультуватися з фахівцями.

Раніше Фокус писав про користь кето-дієти в боротьбі з мігренню. Полегшення від мігрені може настати вже через кілька прийомів певної їжі, згідно з останніми відкриттями в галузі дієтології.

Також Фокус писав про те, як ожиріння необоротно змінює роботу мозку. Ожиріння змінює сенсори мозку, що відповідають за задоволення від їжі, викликаючи, можливо, постійний стан "вічного голоду", свідчить нове дослідження.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.