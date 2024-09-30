Хотели достичь бессмертия: археологи раскопали редкие артефакты фракийцев в Турции

Хотя письменных свидетельств фракийцев не сохранилось, этот пробел заполняют найденные артефакты и свидетельства других цивилизаций.

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Начиная с 2000 года, постоянные раскопки в древнем городе Герейон Тейхос, расположенном на северо-западе Турции, открывают захватывающие остатки фракийской цивилизации. Исследователи раскопали статуи, монеты, курган и медицинскую чашу, что позволяет глубже понять этот исторически важный регион, пишет Daily Sabah.

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Среди недавних находок — глиняные фигурки Великой Матери — центрального для фракийской культуры божества. По словам профессора Неше Атика, ведущего археолога и декана Стамбульского университета Румели, фракийцы были могущественной цивилизацией в четвертом веке до нашей эры, их царство простиралось на территории современной Болгарии, Северной Македонии, Греции и Румынии.

Как отмечают ученые, большинство того, что мы знаем о них, происходит из внешних источников, поскольку фракийцы не оставили письменных памятников. Однако они известны своим богатством и великолепными серебряными и золотыми артефактами, а их жизнь описана в летописях соседних цивилизаций, таких как эллины, римляне и византийцы.

Раскопки были сосредоточены вокруг городского акрополя, где удалось найти религиозные реликвии, связанные с Великой Матерью и богом здоровья. Фракийцы верили в бессмертие, а их цари считались символически женатыми на Великой Матери, которая дарила им вечную жизнь.

Эта вера привела к уникальным ритуалам, таким как человеческие жертвоприношения, когда люди приносили себя в жертву ради бессмертия — практика, которая была центральной для их культурной и религиозной идентичности.

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Во время раскопок также обнаружили предметы, связанные с медициной, в частности чашу, которую использовали для приготовления лекарств, а также контейнеры и костяные ложки для измерения ингредиентов.

Атик отметила вклад фракийцев в медицину. Эти чаши, вместе с раковинами колючих морских улиток, которые использовались в лечении, дают представление о медицинских знаниях фракийцев.

Ранее Фокус писал об уникальном средневековом манускрипте, который недавно оцифровали ученые. Этот артефакт хранится в Дублине и известен искусными иллюстрациями.

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