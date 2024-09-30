Хотіли досягнути безсмертя: археологи розкопали рідкісні артефакти фракійців у Туреччині

Хоча письмових свідчень фракійців не зберіглося, цю прогалину заповнюють знайдені артефакти та свідчення інших цивілізацій.

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Починаючи з 2000 року, постійні розкопки в стародавньому місті Герейон Тейхос, розташованому на північному заході Туреччини, відкривають захопливі залишки фракійської цивілізації. Дослідники розкопали статуї, монети, курган і медичну чашу, що дає змогу глибше зрозуміти цей історично важливий регіон, пише Daily Sabah.

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Серед нещодавніх знахідок — глиняні фігурки Великої Матері — центрального для фракійської культури божества. За словами професорки Неше Атіка, провідної археологині та деканки Стамбульського університету Румелі, фракійці були могутньою цивілізацією в четвертому столітті до нашої ери, їхнє царство простягалося на території сучасної Болгарії, Північної Македонії, Греції та Румунії.

Як зазначають вчені, більшість того, що ми знаємо про них, походить із зовнішніх джерел, оскільки фракійці не залишили писемних пам'яток. Однак вони відомі своїм багатством і чудовими срібними та золотими артефактами, а їхнє життя описане в літописах сусідніх цивілізацій, таких як елліни, римляни та візантійці.

Розкопки були зосереджені навколо міського акрополя, де вдалося знайти релігійні реліквії, пов'язані з Великою Матір'ю та богом здоров'я. Фракійці вірили в безсмертя, а їхні царі вважалися символічно одруженими з Великою Матір'ю, яка дарувала їм вічне життя.

Ця віра призвела до унікальних ритуалів, таких як людські жертвоприношення, коли люди приносили себе в жертву заради безсмертя — практика, яка була центральною для їхньої культурної та релігійної ідентичності.

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Під час розкопок також виявили предмети, пов'язані з медициною, зокрема чашу, яку використовували для приготування ліків, а також контейнери і кістяні ложки для вимірювання інгредієнтів.

Атік наголосила на внеску фракійців в медицину. Ці чаші, разом з мушлями колючих морських равликів, що використовувалися в лікуванні, дають уявлення про медичні знання фракійців.

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