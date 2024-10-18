Любовь людей к хлебу и чипсам началась еще 800 тыс. лет назад: что выяснили ученые

Исследователи выяснили, когда у людей появился ген, позволяющий переваривать крахмал. И это произошло задолго до начала земледелия.

Related video

Новое исследование показало, что в древней ДНК кроется причина нашей любви к углеводам, таким как хлеб и картофель, пишет Independent.

Ученые считают, что у людей могла развиться способность переваривать эти продукты еще во рту задолго до того, как наши предки начали заниматься сельским хозяйством. Вероятно, это произошло еще даже до того, как люди отделились от неандертальцев.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В ходе анализа выяснилось, что ген слюны, который помогает переваривать крахмал, впервые продублировался в нашем геноме более 800 тыс. лет назад. Именно это стало основой для генетических изменений, которые сформировали наш сегодняшний рацион.

Дупликация – это тип мутации, при котором производится одна или сразу несколько копий одного и того же гена. Известно, что люди имеют несколько копий гена, который позволяет крахмалу в сложных углеводах расщепляться еще во рту. Среди таких продуктов находится рис, картофель, а также некоторые фрукты и овощи.

Расщепление во рту – это первый шаг в переваривании таких продуктов, и чем больше копий этого гену у людей, тем лучше их организм умеет расщеплять углеводы.

Но до сих пор было сложно понять, как и когда увеличилось количество необходимых генов.

Исследование, проведенное командой из Университета Буффало и Лаборатории Джексона, показало, что дублирование гена слюнной амилазы (AMY1) могло произойти задолго до зарождения земледелия.

Ученые отмечают, что амилаза представляет собой фермент, который отвечает не только за расщепление крахмала до глюкозы, но также придет хлебу его вкус.

"Идея заключается в том, что чем больше у вас геном амилазы, тем больше крахмала вы сможете эффективно переваривать", — говорит один из исследователей Омер Гоккумен.

В рамках своей работы ученые проанализировали геномы 68 древних людей, включая образец возрастом 45 тыс. лет из Сибири. Ученые выяснили, что еще у охотников-собирателей уже имелись продублированные копии гена.

Результаты говорят о том, что дупликации гена AMY1 произошли у неандертальцев и денисовцев.

Кроме этого, у европейских фермеров за последние 4 тыс. лет наблюдался всплеск среднего числа копий AMY1, вероятно, из-за их богатого крахмалом рациона.

Напомним, неандертальцы смешивались с неизвестным видом людей еще до Homo Sapiens. Неандертальцы, вероятно, не только смешивались с нашими предками, но и с ныне вымершим видом ранних людей.