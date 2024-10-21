Датируются железным веком: археологи обнаружили поселения доримской эпохи в Швеции (фото)

Ученые раскопали длинные дома, костры и артефакты, в частности средневековые пряжки и кулон времен викингов.

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В регионе Стора Хаммар на юге Швеции, где в конце 2024 года планируется строительство новых жилых комплексов, археологи обнаружили древние сооружения, которые датируются железным веком. Эта территория, расположенная вблизи города Хельвикен в Сконе, была постоянно заселена еще с доисторических времен, пишет Heritage Daily.

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Недавние раскопки обнаружили остатки таких сооружений, как длинные дома, очаги, ямы и столбовые ямы, датируемые от доримского железного века до римского железного века (примерно от 500 года до н.э. до 400 года н.э.).

Недавние раскопки обнаружили остатки таких сооружений, как длинные дома, очаги, ямы и столбовые ямы, датируемые от доримского железного века до римского железного века Фото: Arkeologerna, SHM

Эти длинные дома являются частью более широкого поселения, состоящего из более 50 домов, расположенных в выгодном для торговли месте с доступом к Эресунну и Балтийскому морю.

Член исследовательской группы Фредрик Страндмарк отметил, что нынешний участок, вероятно, происходит от комплекса, раскопанного более десяти лет назад, а найденные сооружения расположены на восточном краю поселения.

Кроме находок железного века, команда обнаружила артефакты разных периодов, в частности кулон эпохи викингов, средневековые пряжки, керамику и стеклянный предмет периода великого переселения народов (400-550 гг. н. э.).

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Эта территория известна своими древними торговыми путями и прибрежным значением, а на старых картах даже видны следы древней дороги, проходившей через это место, что еще больше указывает на важность для торговли на протяжении всей истории.

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