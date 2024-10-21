Датуються залізним віком: археологи виявили поселення доримської епохи у Швеції (фото)

Учені розкопали довгі будинки, вогнища та артефакти, зокрема середньовічні пряжки та кулон часів вікінгів.

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У регіоні Стора Хаммар на півдні Швеції, де наприкінці 2024 року планується будівництво нових житлових комплексів, археологи виявили стародавні споруди, які датуються залізним віком. Ця територія, розташована поблизу міста Хельвікен у Сконе, була постійно заселена ще з доісторичних часів, пише Heritage Daily.

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Нещодавні розкопки виявили залишки таких споруд, як довгі будинки, вогнища, ями та стовпові ями, що датуються від доримського залізного віку до римського залізного віку (приблизно від 500 року до н. е. до 400 року н. е.).

Нещодавні розкопки виявили залишки таких споруд, як довгі будинки, вогнища, ями та стовпові ями, що датуються від доримського залізного віку до римського залізного віку Фото: Arkeologerna, SHM

Ці довгі будинки є частиною ширшого поселення, що складається з понад 50 осель, розташованих у вигідному для торгівлі місці з доступом до Ересунну та Балтійського моря.

Член дослідницької групи Фредрік Страндмарк зазначив, що нинішня ділянка, ймовірно, походить від комплексу, розкопаного понад десять років тому, а знайдені споруди розташовані на східному краю поселення.

Окрім знахідок залізного віку, команда виявила артефакти різних періодів, зокрема кулон епохи вікінгів, середньовічні пряжки, кераміку та скляний предмет періоду великого переселення народів (400-550 рр. н. е.).

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Ця територія відома своїми давніми торгівельними шляхами і прибережним значенням, а на старих картах навіть видно сліди давньої дороги, що проходила через це місце, що ще більше вказує на важливість для торгівлі протягом всієї історії.

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