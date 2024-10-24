В космосе никто не услышит твоего крика: этот и еще 10 фактов, о которых нам солгали

Ученые решили развенчать самые популярные мифы о космосе, а также о небесных телах, которые совсем не такие, какими мы их представляли.

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Солнце желтое

Астрономы утверждают, что наше Солнце не ярко-желтое, а зеленое. Дело в том, что температура звезды определяется по цветовому спектру, который она излучает. Каждый цвет имеет свою длину волны, и астрономы измеряют эти длины волн, чтобы определить, насколько горяча звезда. Более холодные звезды кажутся красными. Самые горячие звезды выглядят голубыми.

Солнце же излучает большую часть своей энергии на длине волны, близкой к зеленой. Но поскольку оно излучает и другие длины волн, все эти цвета смешиваются, и человеческие глаза воспринимают эту смесь как белый цвет. Так будет, если вы посмотрите на Солнце с борта Международной космической станции.

Астрономы утверждают, что наше Солнце не ярко-желтое, а зеленое Фото: Pexels

В это же время с Земли Солнце выглядит желтым, потому как атмосфера нашей планеты очень хорошо рассеивает синий свет. Когда все синие волны исчезают, все остальные цвета объединяются в желтый.

Астрономы говорят, что если бы Солнце было по-настоящему желтым, то его температура снизилась бы примерно на 800 °C. Тогда зона обитаемости Солнечной системы существенно сократилась бы, а Земля – замерзла.

Звезды пылают

Наука говорит нам о том, что Солнце – очень горячее, но не горит на самом деле. Потому как горение – это химическая реакция кислорода с топливом. Солнце же, как большинство других звезд, представляет собой газовый шар из водорода и гелия. В этом газовом шаре не так и много кислорода.

Вместо этого звезды работают как гигантский ядерный реактор, который постоянно сжигает атомы водорода для создания гелия внутри ядра. В результате этого процесса выделяется огромное количество энергии, поэтому Солнце так жарко палит.

Взрывы в космосе

Да, все взрывы в космосе, которые показывает кинематограф, остаются всего лишь выдумкой.

Космический корабль не может упасть от сильного взрыва, потому что в космосе нет воздуха. Отсутствие воздуха означает отсутствие кислорода. А без кислорода, как вы уже знаете, нет огня. Простите, фанаты "Звездных войн".

Невозможно сосчитать звезды на небе

Может показаться, что на ночном небе слишком много звезд, чтобы их можно было сосчитать. Но на самом деле можно.

Ученые из Гарварда уже сделали всю работу за вас. Согласно Йельскому каталогу ярких звезд, существует 9 110 звезд, которые можно увидеть с Земли невооруженным глазом.

Согласно Йельскому каталогу ярких звезд, существует 9 110 звезд, которые можно увидеть с Земли невооруженным глазом Фото: Getty Images

Невозможно пролететь через пояс астероидов

Из фильмов складывается впечатление, что нужно быть очень опытным пилотом, чтобы ориентироваться в поясе астероидов. Но это неправда.

Дело в том, что на самом деле пояс астероидов – это не сплошная полоса препятствий. В нем существуют триллионы камней, но размер которых варьируется от космической пыли до четверти размера Луны.

Около 100 тыс. объектов в поясе имеют ширину более 1 км, но расстояния между ними огромны. Пояс астероидов между Марсом и Юпитером составляет 225 млн км в поперечнике. Это в полтора раза больше, чем расстояние между Землей и Солнцем. Таким образом, космические камни разбросаны на миллионы километров друг от друга. Столкновение космического корабля с одним из них практически невозможно.

Человеческие тела взрываются в космосе

Еще одной выдумкой Голливуда является то, что человеческие тела в космосе взрываются.

Ученые говорят, что наши тела скорее раздуются, но не взорвутся. Азот в кровотоке соберется в пузырьки, что увеличит ваше тело вдвое.

Но это не убьет человека, скорее это сделает недостаток кислорода. Спустя 15 секунд пребывания в космосе мозг человека перестанет получать достаточно кислорода через кровь и наступит обморок.

Спустя еще две минуты один за другим начнут отключаться органы, а дальше наступит смерть.

Космос – холодное место

Космос представляется людям невероятно холодным местом, но на самом деле, это далеко не так. По словам ученых, у космоса вообще нет температуры.

Спустя 15 секунд пребывания в космосе мозг человека перестанет получать достаточно кислорода через кровь Фото: Pexels

Дело в том, что температура определяется скоростью, с которой движутся частицы, и количеством энергии, которой они обладают. В настоящем вакууме космоса нет частиц, которые могли бы двигаться. Вот почему вакуум не имеет температуры.

Конечно, космическое пространство – это не идеальный вакуум. В нем все еще есть частицы и излучение, которые производят тепло. Некоторые области космоса действительно очень горячие, например, пространство вокруг звезд. Но чем дальше вы удаляетесь от звезд, тем более разрозненными становятся частицы, что делает эти области космоса довольно прохладными. В некоторых плотных газовых облаках может быть до -263 °C.

Меркурий — самая горячая планета

Меркурий — ближайшая к Солнцу планета. Но, как ни странно, он не самый горячий. Зато температура на нем поистине экстремальна.

Днем температура его поверхности достигает 430 °C, а ночью она опускается до -180 °C.

Но самая адски жаркая планета Солнечной системы – это Венера. Проблема Меркурия заключается в том, что у него нет атмосферы, чтобы удержать все тепло от Солнца. Но у Венеры очень плотная атмосфера, которая создает парниковый эффект на планете.

Это как глобальное потепление на стероидах. Благодаря этому Венера превращается в жаркий ад с температурой поверхности около 475 °C.

Планеты вращаются вокруг Солнца

Планеты не вращаются вокруг Солнца. Все объекты в нашей Солнечной системе находятся в равновесии. И хотя Солнце — самый массивный объект в нашей планетарной окрестности, другие планеты участвуют в этом гравитационном перетягивании каната.

Вместо того чтобы вращаться вокруг Солнца, планеты и луны вращаются вокруг центральной точки между ними и нашей звездой. Эта точка называется барицентром.

Для Земли этот барицентр находится так близко к ядру Солнца, что особой разницы нет. Но для Юпитера эта точка находится на расстоянии около 55 000 км от центра Солнца. Таким образом, газовый гигант и Солнце вращаются друг вокруг друга.

Земля – это сфера

Из космоса Земля кажется круглой, но на самом деле это эллипсоид неправильной формы. На экваторе он выпуклый из-за центробежной силы, вызванной вращением нашей планеты.

Все объекты в нашей Солнечной системе находятся в равновесии Фото: Pexels

В результате на экваторе Земля шире, чем на полюсах, примерно на 43 км. Из-за этого гравитация на выпуклости немного слабее, поэтому запускать космические корабли из экваториальных областей легче, чем с полюсов.

В космосе нет звука

В космосе никто не услышит вашего крика, и это так, но до определенной степени. Для распространения звука необходима среда, но в космосе молекулы находятся настолько далеко друг от друга, что звуки затухают практически сразу.

Все космические катастрофы, сверхновые и сталкивающиеся черные дыры затихают, прежде чем их можно услышать. Но в некоторых местах космоса есть много частиц, через которые звук может пройти. Например, облако горячего газа вокруг черной дыры в центре скопления галактик Персея. В нем так много газа, что можно услышать саму черную дыру.