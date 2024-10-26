$1 млн за решение загадки: Apple предложил своим клиентам найти ответ и получить деньги

Для проверки безопасности использования искусственного интеллекта компания предложила всем пользователям попытаться взломать ее и получить за этот эксперимент вознаграждение.

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Apple предложила вознаграждение в размере до 1 миллиона долларов тому, кто сможет выполнить невероятно сложную задачу. Запрос поступил после того, как Apple Intelligence должен был выйти на всех iPhone. Об этом говорится в пресс-службе компании.

Как известно, станет доступна iOS 18.1, которая впервые будет включать функции iPhone AI, что позволит пользователям поиграть с улучшенной версией голосового помощника Siri.

После продолжающейся битвы за то, кто является самым безопасным брендом, особенно когда речь идет о частных вариантах AI, Apple, похоже, заняла первое место, обойдя такие компании, как Google и Samsung.

Все это благодаря Apple Intelligence, которая позволяет ей обрабатывать как можно больше данных на своих устройствах.

Однако, чтобы действительно проверить, защищена ли она и готова ли она к использованию, Apple попросила исследователей протестировать безопасность "Private Cloud Compute" (PCC). Это серверы, которые будут получать и обрабатывать запросы пользователей для Apple Intelligence, когда запрос ИИ слишком сложен для обработки на устройстве.

Apple делает это для решения проблем конфиденциальности и создала серверы Private Cloud Compute, чтобы удалять запросы пользователей после завершения задачи.

Он также имеет сквозное шифрование, что означает, что Apple не может просматривать запросы пользователей, сделанные через Apple Intelligence, независимо от того, что бренд создал сервер и контролирует его.

Поскольку конфиденциальность становится все более важной для общественности, компания решила продемонстрировать, насколько конфиденциальными на самом деле являются Private Cloud Compute. Хотя изначально Apple попросила избранную группу исследователей взломать систему, теперь они открыли шлюз для всех, кто готов попробовать свои силы.

Для этого Apple предоставит доступ к исходному коду ключевых компонентов Private Cloud Compute, чтобы они могли проанализировать программное обеспечение, прежде чем пытаться его взломать.

Apple также создала виртуальную исследовательскую среду для macOS, которая может работать на программном обеспечении Private Cloud Compute, а также предоставила руководство по безопасности, в котором подробно рассказывается о серверной системе компании для Apple Intelligence.

Компания заявила: "Чтобы еще больше поощрить ваши исследования в области вычислений в частном облаке, мы расширяем программу Apple Security Bounty, включив в нее награды за уязвимости, демонстрирующие нарушение основных гарантий безопасности и конфиденциальности PCC".

Одной из наград, на которые вы можете рассчитывать, является 250 000 долларов за то, что вы найдете способ взломать вычисления в частном облаке удаленно и раскроете файл запроса данных пользователя.

Компания также выдаст 1 миллион долларов, если вы сможете удаленно атаковать серверы, чтобы выполнить вредоносный компьютерный код с привилегиями.

Apple объяснила, что она даже может выдать награды всем, кто сообщит об уязвимостях, "даже если они не соответствуют опубликованной категории".

Она добавила: "Мы считаем, что вычисления в частном облаке — это самая передовая архитектура безопасности, когда-либо развернутая для масштабных вычислений ИИ в облаке, и мы с нетерпением ждем возможности поработать с исследовательским сообществом, чтобы укрепить доверие к системе и сделать ее еще более безопасной и конфиденциальной со временем".

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