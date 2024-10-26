$1 млн за вирішення загадки: Apple запропонував своїм клієнтам знайти відповідь і отримати гроші

Для перевірки безпеки використання штучного інтелекту компанія запропонувала всім користувачам спробувати зламати її та отримати за цей експеримент винагороду.

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Apple запропонувала винагороду в розмірі до 1 мільйона доларів тому, хто зможе виконати неймовірно складне завдання. Запит надійшов після того, як Apple Intelligence мав вийти на всіх iPhone. Про це йдеться у пресслужбі компанії.

Як відомо, стане доступною iOS 18.1, яка вперше включатиме функції iPhone AI, що дасть змогу користувачам пограти з поліпшеною версією голосового помічника Siri.

Після триваючої битви за те, хто є найбезпечнішим брендом, особливо коли йдеться про приватні варіанти AI, Apple, схоже, посіла перше місце, обійшовши такі компанії, як Google і Samsung.

Усе це завдяки Apple Intelligence, яка дає їй змогу обробляти якомога більше даних на своїх пристроях.

Однак, щоб справді перевірити, чи захищена вона і чи готова вона до використання, Apple попросила дослідників протестувати безпеку "Private Cloud Compute" (PCC). Це сервери, які отримуватимуть і оброблятимуть запити користувачів для Apple Intelligence, коли запит ШІ занадто складний для обробки на пристрої.

Apple робить це для вирішення проблем конфіденційності та створила сервери Private Cloud Compute, щоб видаляти запити користувачів після завершення завдання.

Він також має наскрізне шифрування, що означає, що Apple не може переглядати запити користувачів, зроблені через Apple Intelligence, незалежно від того, що бренд створив сервер і контролює його.

Оскільки конфіденційність стає все більш важливою для громадськості, компанія вирішила продемонструвати, наскільки конфіденційними насправді є Private Cloud Compute. Хоча спочатку Apple попросила обрану групу дослідників зламати систему, тепер вони відкрили шлюз для всіх, хто готовий спробувати свої сили.

Для цього Apple надасть доступ до вихідного коду ключових компонентів Private Cloud Compute, щоб вони могли проаналізувати програмне забезпечення, перш ніж намагатися його зламати.

Apple також створила віртуальне дослідницьке середовище для macOS, яке може працювати на програмному забезпеченні Private Cloud Compute, а також надала посібник із безпеки, у якому детально розповідається про серверну систему компанії для Apple Intelligence.

Компанія заявила: "Щоб ще більше заохотити ваші дослідження в галузі обчислень у приватній хмарі, ми розширюємо програму Apple Security Bounty, включивши до неї нагороди за вразливості, які демонструють порушення основних гарантій безпеки та конфіденційності PCC".

Однією з нагород, на які ви можете розраховувати, є 250 000 доларів за те, що ви знайдете спосіб зламати обчислення в приватній хмарі віддалено і розкриєте файл запиту даних користувача.

Компанія також видасть 1 мільйон доларів, якщо ви зможете віддалено атакувати сервери, щоб виконати шкідливий комп'ютерний код із привілеями.

Apple пояснила, що вона навіть може видати нагороди всім, хто повідомить про вразливості, "навіть якщо вони не відповідають опублікованій категорії".

Вона додала: "Ми вважаємо, що обчислення в приватній хмарі — це найпередовіша архітектура безпеки, яку будь-коли розгорнуто для масштабних обчислень ШІ в хмарі, і ми з нетерпінням чекаємо можливості попрацювати з дослідницьким співтовариством, щоб зміцнити довіру до системи та зробити її ще безпечнішою та конфіденційнішою з часом".

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