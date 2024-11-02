Таких очень мало: археологи обнаружили редкую статую времен государства Урарту (фото)

На востоке Турции ученые раскопали базальтовую статую, которая датируется периодом государства Урарту. Это редкая находка, поскольку было обнаружено крайне мало похожих художественных артефактов.

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Археологи, проводившие спасательные раскопки в провинции Ван на востоке Турции, обнаружили важную археологическую находку: массивную базальтовую статую, которая, по оценкам, весит около одной тонны, пишет Arkeonews.

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Статую, датированную периодом древнего государства Урарту, обнаружили в районе Тушба вблизи Гарибин Тепе, примерно в 30 километрах от центра города. Эта монументальная статуя, 2 метра в длину и 1 метр в ширину, первая в своем роде, обнаруженная в этом регионе.

В 2023 году раскопки под руководством Музея Ван в сотрудничестве с профессором Мехметом Ишикли (Mehmet Işıklı) с кафедры археологии Ататюркского университета сосредоточили на южных склонах Гарибин Тепе.

Профессор Ишикли заявил: "Это монументальная трехмерная статуя, с которой мы никогда раньше не сталкивались. Мы очень взволнованы, и после предварительных исследований надеемся получить более подробную информацию".

Археологи, проводившие спасательные раскопки в провинции Ван на востоке Турции, обнаружили важную археологическую находку Фото: АА

Он добавил, что находка статуи может предложить беспрецедентное понимание художественных практик Урарту. Предварительные выводы показывают, что статуя, хотя и повреждена, демонстрирует большое мастерство и является существенным дополнением к истории искусства Урарту.

Профессор Ишикли сказал: "В урартском искусстве очень мало произведений, связанных с пластическими искусствами, а именно скульптурой. Мы работаем только с несколькими примерами. По металлу или камню, у нас не так много данных по скульптуре. Ранее в районе раскопок нашли куски объекта, связанного со статуей льва. Однако в этом году мы наткнулись на находку, которая нас очень удивила. Раскопан яркий образец урартского пластического искусства из базальта".

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Сейчас статуя хранится в Музее Вана, где она пройдет консервацию и исследования. После реставрации, возможно, станет понятно, изображен на ней правитель или божество, хотя очень стилизованная форма затрудняет это определение.

Профессор Ишикли отметил, что эта находка значительно обогащает урартское наследие Турции, проливая свет на цивилизацию, которая часто характеризуется ограниченным количеством произведений искусства.

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