Таких дуже мало: археологи виявили рідкісну статую часів держави Урарту (фото)

На сході Туреччини вчені розкопали базальтову статую, яка датується періодом держави Урарту. Це рідкісна знахідка, оскільки було виявлено вкрай мало схожих мистецьких артефактів.

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Археологи, які проводили рятувальні розкопки в провінції Ван на сході Туреччини, виявили важливу археологічну знахідку: масивну базальтову статую, яка, за оцінками, важить близько однієї тонни, пише Arkeonews.

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Статую, датовану періодом стародавньої держави Урарту, виявили в районі Тушба поблизу Гарібін Тепе, приблизно за 30 кілометрів від центру міста. Ця монументальна статуя, 2 метри завдовжки і 1 метр завширшки, перша у своєму роді, виявлена в цьому регіоні.

У 2023 році розкопки під керівництвом Музею Ван у співпраці з професором Мехметом Ішиклі (Mehmet Işıklı) з кафедри археології Ататюркського університету зосередили на південних схилах Гарібін Тепе.

Професор Ішиклі заявив: "Це монументальна тривимірна статуя, з якою ми ніколи раніше не стикалися. Ми дуже схвильовані, і після попередніх досліджень сподіваємося отримати детальнішу інформацію".

Археологи, які проводили рятувальні розкопки в провінції Ван на сході Туреччини, виявили важливу археологічну знахідку Фото: AA

Він додав, що знахідка статуї може запропонувати безпрецедентне розуміння мистецьких практик Урарту. Попередні висновки показують, що статуя, хоча й пошкоджена, демонструє неабияку майстерність і є суттєвим доповненням до історії мистецтва Урарту.

Професор Ішиклі сказав: "В урартському мистецтві дуже мало творів, пов'язаних із пластичними мистецтвами, а саме скульптурою. Ми працюємо лише з кількома прикладами. Щодо металу чи каменю, у нас не так багато даних щодо скульптури. Раніше в районі розкопок знайшли шматки об'єкта, пов'язаного зі статуєю лева. Однак цього року ми натрапили на знахідку, яка нас дуже здивувала. Розкопано яскравий зразок урартського пластичного мистецтва з базальту".

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Наразі статуя зберігається в Музеї Вана, де вона пройде консервацію та дослідження. Після реставрації, можливо, стане зрозуміло, зображено на ній правителя чи божество, хоча дуже стилізована форма ускладнює це визначення.

Професор Ішиклі зазначив, що ця знахідка значно збагачує урартську спадщину Туреччини, проливаючи світло на цивілізацію, яка часто характеризується обмеженою кількістю витворів мистецтва.

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