Ученые нашли в Австралии дунатотрипсов: самые ленивые существа просто лежат на листьях

Значительная часть дунатотрипсов, живущих в колонии, совершенно ничего не делают, просто лежа на листьях. Ученые считают, что эти насекомые по праву могут называться одними из самых ленивых существ.

Исследователи из британского университета Халла установили, что мелкие насекомые Dunatothrips aneurae, живущие в гнездах на акациях в Австралии, возможно, являются самыми ленивыми существами на планете. Об этом пишет The Conversation.

Дунатотрипсы при размере не более трех миллиметров живут колониями, никогда не покидают свои миниатюрные гнезда, построенные из паутины на листьях. При этом ни один известный хищник их не беспокоит, и самая большая угроза — это высыхание от жары, если их гнездо вдруг окажется повреждено.

Важно

Предсказал Дарвин. В лесах Мадагаскара найдено насекомое с самым длинным языком в мире

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученых, изучающих насекомых, привлекло наличие в их колониях значительной доли "ленивых" особей, которые совершенно не участвовали в жизнедеятельности колонии. Такие дунатотрипсы не строили и не ремонтировали гнезда, не откладывали яйца, не заботились о потомстве, а большую часть времени просто неподвижно лежали на листьях, "не пошевелив и пальцем".

При этом, как выяснилось, активные особи терпимо относятся к своим ленивым "родственникам" и не изгоняют их из гнезда. Причины такой толерантности не совсем понятны и ученые, открывшие данный феномен, выдвигают несколько гипотез. К примеру, "трутни" своим дыханием поддерживают определенный уровень влажности в гнезде, из-за чего оно не пересыхает.

Напомним, в сентябре европейские страны, такие как Германия, Франция и Швейцария, пытались сдержать нашествие муравьев Tapinoma magnum — вида, от которого, по словам экспертов, "практически невозможно избавиться". Крошечные муравьи имеют сотни королев и могут создавать несколько небольших колоний, которые, вместо того чтобы нападать друг на друга, объединяются в одну суперколонию с миллионами особей.

Фокус писал, что в США женщина рассказала, что на ее кухне, казалось бы, из ниоткуда вдруг появились тараканы. Причиной, как выяснилось, стала посылка Amazon.