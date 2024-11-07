Учені знайшли в Австралії дунатотрипсів: найледачіші істоти просто лежать на листі

Значна частина дунатотрипсів, що живуть у колонії, абсолютно нічого не роблять, просто лежачи на листках. Вчені вважають, що ці комахи по праву можуть називатися одними з найбільш ледачих істот.

Дослідники з британського університету Галла встановили, що дрібні комахи Dunatothrips aneurae, які живуть у гніздах на акаціях в Австралії, можливо, є найледачішими істотами на планеті. Про це пише The Conversation.

Дунатотрипси, які за розміром не більше трьох міліметрів, живуть колоніями та ніколи не залишають свої мініатюрні гнізда, побудовані з павутини на листках. При цьому жоден відомий хижак їх не турбує, і найбільша загроза — це висихання від спеки, якщо їхнє гніздо раптом виявиться пошкодженим.

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Вчених, які вивчають комах, привернула наявність у їхніх колоніях значної частки "ледачих" особин, які абсолютно не брали участі в життєдіяльності колонії. Такі дунатотрипси не будували і не ремонтували гнізда, не відкладали яйця, не дбали про потомство, а більшу частину часу просто нерухомо лежали на листі, "не поворухнувши й пальцем".

При цьому, як з'ясувалося, активні особини терпимо ставляться до своїх ледачих "родичів" і не виганяють їх із гнізда. Причини такої толерантності не зовсім зрозумілі і вчені, які відкрили цей феномен, висувають кілька гіпотез. Наприклад, "трутні" своїм диханням підтримують певний рівень вологості в гнізді, через що воно не пересихає.

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