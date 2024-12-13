Уникальное явление: где еще можно найти материал, который могли добавить в греческий огонь (фото)

Памуккале является одной из самых известных достопримечательностей Турции, однако это явление не уникально. Похожие террасы образовались в Англии, в селе Гарпур Хилл, где добывали известняк.

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Турция может похвастаться многими геологическими чудесами, среди которых самым известным является Памуккале, известный своими невероятными террасовыми образованиями. Однако это не уникальное явление: подобные образования существуют и в Британии, в частности, в селе Гарпур Хилл в регионе Уайт Пик в графстве Дербишир, к югу от Бакстона, пишет Heritage Daily.

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В то время как террасы Памуккале формировались более 55 000 лет, террасы в Гарпур Хилл являются относительно недавним явлением, возникшим в течение последних веков. Своим существованием эти образования обязаны историческому производству извести, которое уходит корнями в 1600-е годы.

Своим существованием эти образования обязаны историческому производству извести Фото: Chris Howes – Alamy

Добыча известняка и обжиг извести стали центральным элементом промышленной деятельности региона, производя негашеную известь — химическое соединение, которое широко использовалось в строительстве, а возможно, даже в древнем оружии, например, в греческом огне.

Во время промышленной революции спрос на негашеную известь резко возрос, что обусловлено развитием металлургической, сталелитейной и строительной отраслей. В 1830-х годах масштабное производство извести наладили в Гарпур Хилл и соседнем Грин Лоу.

Несмотря на свое промышленное значение, процесс был неэффективным, оставляя после себя значительные отходы. Отработанные материалы, богатые известью, оседали по всей местности, в частности в долине Брук Боттом, где "опрокидывание" возле старых известковых печей образовывало массивные отходы.

Такие отходы вступают в реакцию с водой, образуя фильтрат, в котором преобладает гидроксид кальция. Под влиянием углекислого газа и бикарбонатной воды фильтрат застывает, превращаясь в карбонат кальция, образуя мягкие туфовые террасы, простирающиеся вдоль дна долины более чем на 200 метров. Это явление отражает природные процессы, происходящие в Памуккале, хотя и в значительно более короткие сроки.

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Сегодня посетители могут частично исследовать эту геологическую особенность по пешеходной тропе, соединяющей Грин Лоу Роуд и ферму Графини Клифф, однако для того, чтобы увидеть ее ближе, требуется разрешение землевладельца. Террасы Гарпур Хилл служат напоминанием об индустриальном наследии региона и его неожиданном вкладе в геологическую красоту.

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