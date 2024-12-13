Унікальне явище: де ще можна знайти матеріал, який могли додати у грецький вогонь (фото)

Памуккале є однією з найвідоміших пам’яток Туреччини, проте це явище не унікальне. Схожі тераси утворилися в Англії, у селі Гарпур Хілл, де видобували вапняк.

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Туреччина може похвалитися багатьма геологічними дивами, серед яких найвідомішим є Памуккале, відомий своїми неймовірними терасовими утвореннями. Проте це не унікальне явище: подібні утворення існують і в Британії, зокрема, у селі Гарпур Хілл у регіоні Вайт Пік в графстві Дербішир, на південь від Бакстона, пише Heritage Daily.

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У той час як тераси Памуккале формувалися понад 55 000 років, тераси у Гарпур Хілл є відносно недавнім явищем, що виникло протягом останніх століть. Своїм існуванням ці утворення завдячують історичному виробництву вапна, яке сягає корінням 1600-х років.

Своїм існуванням ці утворення завдячують історичному виробництву вапна Фото: Chris Howes – Alamy

Видобуток вапняку та випалювання вапна стали центральним елементом промислової діяльності регіону, виробляючи негашене вапно — хімічну сполуку, що широко використовувалася в будівництві, а можливо, навіть у стародавній зброї, наприклад, у грецькому вогні.

Під час промислової революції попит на негашене вапно різко зріс, що зумовлено розвитком металургійної, сталеливарної та будівельної галузей. У 1830-х роках масштабне виробництво вапна налагодили у Гарпур Хілл та сусідньому Грін Лоу.

Попри своє промислове значення, процес був неефективним, залишаючи після себе значні відходи. Відпрацьовані матеріали, багаті на вапно, осідали по всій місцевості, зокрема в долині Брук Боттом, де "перекидання" біля старих вапняних печей утворювало масивні відходи.

Такі відходи вступають у реакцію з водою, утворюючи фільтрат, в якому переважає гідроксид кальцію. Під впливом вуглекислого газу та бікарбонатної води фільтрат застигає, перетворюючись на карбонат кальцію, утворюючи м'які туфові тераси, що простягаються вздовж дна долини на понад 200 метрів. Це явище віддзеркалює природні процеси, що відбуваються в Памуккале, хоча й у значно коротші терміни.

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Сьогодні відвідувачі можуть частково дослідити цю геологічну особливість пішохідною стежкою, що з'єднує Грін Лоу Роуд і ферму Графині Кліфф, однак для того, щоб побачити її ближче, потрібен дозвіл землевласника. Тераси Гарпур Хілл слугують нагадуванням про індустріальну спадщину регіону та її несподіваний внесок у геологічну красу.

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