Займет четверть жизни: новый проект исследователей охватит более 80 тысяч месопотамских артефактов

В 2025 году начнется масштабный проект, направленный на создание цифрового архива древних печатей и пломб, которые использовали в Месопотамии. Ученые планируют оцифровать 80 тысяч артефактов, что займет 16 лет.

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В течение следующих 16 лет команда исследователей будет реализовывать амбициозный проект, направленный на сохранение и распространение богатого культурного наследия древней Месопотамии. Ученые планируют создать цифровой архив, охватывающий около 80 000 печатей из региона, и сделать этот бесценный ресурс доступным для общественности, пишет Arkeonews.

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Проект под названием "KIŠIB: Цифровой корпус древних печатей и пломб Западной Азии" является частью Программы академий, совместной инициативы восьми немецких академий, занимающихся естественными и гуманитарными науками. Объединенная научная конференция (GWK) интегрировала эти усилия в свои более широкие рамки.

Термин "KIŠIB", что в переводе с шумерского означает "печать", относится к древним пломбам и цилиндрическим печатям, изготовленным из камня, глины и других материалов. Эти печати, которые часто использовались на территории нынешних Ирака и Сирии между 4 и 1 тысячелетиями до н. э., представляют одну из древнейших известных коллекций изображений. Сегодня многие из этих артефактов хранятся в музеях и частных коллекциях по всему миру, хотя их полное значение остается неисследованным для широкой общественности.

Этот межакадемический проект возглавляют профессор Элиза Розбергер из Свободного университета Берлина и профессор Адельхайд Отто из Мюнхенского университета. Команда из специалистов археологии, ближневосточных исследований, цифровых гуманитарных наук и ИТ, должна начать работу в 2025 году. Исследование будет происходить в центрах в Берлине и Мюнхене и, по прогнозам, продлится 16 лет.

Создавая всеобъемлющий цифровой архив печатей и надписей на них, команда имеет целью осветить аспекты древних социальных, политических, экономических, религиозных и художественных практик. Этот ресурс прольет свет на исторические сети, идеологические послания и культурную динамику, которые формировали историю региона.

Важным аспектом проекта KIŠIB является его доступность. Впервые архив позволит как исследователям, так и широкой общественности углубиться в детальные изображения и надписи этих древних артефактов. Данные будут обрабатывать с помощью передовых методов машинного обучения, чтобы обеспечить точную сегментацию и аннотацию. Проект также отмечает международное сотрудничество с кураторскими институтами, инициативами по цифровому развитию и коллегами из стран Западной Азии, которые играют ключевую роль в его реализации.

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Преодолев разрыв между академическими исследованиями и общественным интересом, эта инициатива имеет целью сохранить и распространить культурное наследие древней Месопотамии, чтобы ее историческое значение было широко понятным и оцененным.

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