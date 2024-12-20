Займе чверть життя: новий проєкт дослідників охопить понад 80 тисяч месопотамських артефактів

У 2025 році розпочнеться масштабний проєкт, спрямований на створення цифрового архіву древніх печаток та пломб, які використовували в Месопотамії. Вчені планують оцифрувати 80 тисяч артефактів, що займе 16 років.

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Упродовж наступних 16 років команда дослідників реалізовуватиме амбітний проєкт, спрямований на збереження та поширення багатої культурної спадщини стародавньої Месопотамії. Вчені планують створити цифровий архів, що охоплює близько 80 000 печаток з регіону, і зробити цей безцінний ресурс доступним для громадськості, пише Arkeonews.

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Проєкт під назвою "KIŠIB: Цифровий корпус стародавніх печаток і пломб Західної Азії" є частиною Програми академій, спільної ініціативи восьми німецьких академій, що займаються природничими і гуманітарними науками. Об'єднана наукова конференція (GWK) інтегрувала ці зусилля у свої ширші рамки.

Термін "KIŠIB", що в перекладі з шумерської означає "печатка", належить до стародавніх пломб і циліндричних печаток, виготовлених із каменю, глини та інших матеріалів. Ці печатки, які часто використовували на території нинішніх Іраку та Сирії між 4 і 1 тисячоліттями до н. е., представляють одну з найдавніших відомих колекцій зображень. Сьогодні багато з цих артефактів зберігають у музеях і приватних колекціях по всьому світу, хоча їхнє повне значення залишається недослідженим для широкого загалу.

Цей міжакадемічний проєкт очолюють професорка Еліза Розберґер з Вільного університету Берліна та професорка Адельхайд Отто з Мюнхенського університету. Команда з фахівців археології, близькосхідних досліджень, цифрових гуманітарних наук та ІТ, має розпочати роботу у 2025 році. Дослідження відбуватиметься у центрах у Берліні та Мюнхені і, за прогнозами, триватиме 16 років.

Створюючи всеосяжний цифровий архів печаток і написів на них, команда має на меті висвітлити аспекти давніх соціальних, політичних, економічних, релігійних і мистецьких практик. Цей ресурс проллє світло на історичні мережі, ідеологічні послання та культурну динаміку, що формували історію регіону.

Важливим аспектом проєкту KIŠIB є його доступність. Вперше архів дозволить як дослідникам, так і широкій громадськості заглибитися в детальні зображення та написи цих стародавніх артефактів. Дані оброблятимуть за допомогою передових методів машинного навчання, щоб забезпечити точну сегментацію та анотацію. Проєкт також наголошує на міжнародній співпраці з кураторськими інституціями, ініціативами з цифрового розвитку та колегами з країн Західної Азії, які відіграють ключову роль у його реалізації.

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Подолавши розрив між академічними дослідженнями та суспільним інтересом, ця ініціатива має на меті зберегти та поширити культурну спадщину стародавньої Месопотамії, щоб її історичне значення було широко зрозумілим та оціненим.

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