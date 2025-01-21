Сокровища со свалки: археологи раскопали более 2 000 фрагментов античных статуй (фото)

Исследователи раскопали древний пункт приема металлолома и обнаружили более двух тысяч бронзовых фрагментов статуй. По мнению ученых, их разбирали на переработку, вероятно, для чеканки монет.

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Во время раскопок древнего Метрополиса в Измире, Турция, археологи обнаружили более 2 000 фрагментов бронзовых статуй, которые, как полагают, выбросили на "древней свалке". Эта находка проливает свет на практики утилизации и культурные трансформации в эпоху поздней античности, пишет Arkeonews.

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Исследование является частью проекта "Наследие для будущего", который реализует Министерство культуры и туризма Турции в сотрудничестве с Фондом Sabancı. Возглавляет проект профессор Сердар Айбек, археолог из Университета Докуз Эйлюль. Раскопки в Метрополисе, также известном как "Город Богини-Матери", продолжаются с 1990 года. На этом историческом месте удалось найти свидетельства различных цивилизаций, от эпохи позднего неолита до византийского и османского периодов.

На этом историческом месте удалось найти свидетельства разных цивилизаций Фото: АА

Эксперты раскопали фрагменты бронзовых статуй, многие из которых датируются эллинистическим и римским периодами. Эти остатки находились на участке, который, как считается, функционировал как пункт приема металлолома, где статуи разбирали, чтобы переработать. Профессор Айбек отметил огромный объем фрагментов, заявив: "Мы обнаружили примерно 2 000 фрагментов бронзовых статуй, включая головы, глаза, пальцы и сандалии".

Эти находки свидетельствуют о том, что древние практики утилизации обусловлены переходом от мифологических верований к монотеистическим религиям. Когда христианство приобрело популярность в поздней античности, статуи, представлявшие мифологических персонажей, систематически разбирали и переделывали.

Профессор Айбек отметил: "Эти части, возможно, переплавляли для чеканки монет, что свидетельствует об изобретательности тогдашних жителей".

Кроме того, на месте раскопок удалось раскопать квадратные и прямоугольные бронзовые пластины, которые, вероятно, использовали для ремонта статуй или литья.

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Ученые считают, что Метрополис мог быть центром создания и ремонта бронзовых статуй на пике своего расцвета. Эти открытия не только свидетельствуют о культурном значении древнего города, но и дают редкий взгляд на практики переработки более тысячелетней давности.

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