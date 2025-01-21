Скарби зі звалища: археологи розкопали понад 2 000 фрагментів античних статуй (фото)

Дослідники розкопали стародавній пункт прийому металолому та виявили понад дві тисячі бронзових фрагментів статуй. На думку вчених, їх розбирали на переробку, ймовірно, для карбування монет.

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Під час розкопок стародавнього Метрополіса в Ізмірі, Туреччина, археологи виявили понад 2 000 фрагментів бронзових статуй, які, як вважають, викинули на "стародавньому звалищі". Ця знахідка проливає світло на практики утилізації та культурні трансформації в епоху пізньої античності, пише Arkeonews.

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Дослідження є частиною проєкту "Спадщина для майбутнього", який реалізує Міністерство культури і туризму Туреччини у співпраці з Фондом Sabancı. Очолює проєкт професор Сердар Айбек, археолог з Університету Докуз Ейлюль. Розкопки в Метрополісі, також відомому як "Місто Богині-Матері", тривають з 1990 року. На цьому історичному місці вдалося знайти свідчення різних цивілізацій, від епохи пізнього неоліту до візантійського та османського періодів.

На цьому історичному місці вдалося знайти свідчення різних цивілізацій Фото: AA

Експерти розкопали фрагменти бронзових статуй, багато з яких датуються елліністичним та римським періодами. Ці рештки знаходилися на ділянці, яка, як вважається, функціонувала як пункт прийому металолому, де статуї розбирали, щоб переробити. Професор Айбек відзначив величезний обсяг фрагментів, заявивши: "Ми виявили приблизно 2 000 фрагментів бронзових статуй, включаючи голови, очі, пальці і сандалі".

Ці знахідки свідчать про те, що давні практики утилізації зумовлені переходом від міфологічних вірувань до монотеїстичних релігій. Коли християнство набуло популярності в пізній античності, статуї, що представляли міфологічних персонажів, систематично розбирали і переробляли.

Професор Айбек зазначив: "Ці частини, можливо, переплавляли для карбування монет, що свідчить про винахідливість тогочасних жителів".

Крім того, на місці розкопок вдалося розкопати квадратні і прямокутні бронзові пластини, які, ймовірно, використовували для ремонту статуй або лиття.

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Учені вважають, що Метрополіс міг бути центром створення та ремонту бронзових статуй на піку свого розквіту. Ці відкриття не лише свідчать про культурне значення стародавнього міста, але й дають рідкісний погляд на практики переробки понад тисячолітньої давнини.

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