Ей здесь не место: археологи нашли загадочную голову статуи в Тапосирис Магна

Во время раскопок в Тапосирис Магна археологи обнаружили мраморную голову статуи, которая изображает пожилого мужчину. Однако находка озадачила археологов: артефакт нашли в руинах сооружения, которое разделяет 700 лет от момента создания статуи.

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Французские археологи обнаружили мраморную голову статуи в Тапосирис Магна, историческом месте в современной провинции Александрия, Египет. Это место, основанное между 280 и 270 годами до н.э., имеет огромное историческое значение, поскольку оно было основано Птолемеем II Филадельфом и посвящено богу Осирису, пишет Heritage Daily.

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Город Тапосирис Магна, название которого происходит от древнеегипетского термина "Pr-Wsir" (Дом Осириса), был спроектирован вокруг величественного храма, посвященного Осирису. Недавно откопанная мраморная голова высотой примерно 38 см демонстрирует сложное мастерство, характерное для позднего эллинистического периода.

Статуя изображает пожилого мужчину и, вероятно, когда-то украшала общественное здание. Интересно, что артефакт обнаружили среди остатков жилища VII века, что представляет собой интересную историческую аномалию, которая заинтриговала экспертов.

Это добавляет еще один слой таинственности к богатой истории этого места. Дальнейшие исследования имеют целью раскрыть личность человека, которого представляет голова статуи, и пролить свет на ее исторический контекст.

Это открытие основывается на предыдущих находках в Тапосирис Магна, в частности еще одной мраморной голове статуи, которая, вероятно, изображает Клеопатру VII, найденной в конце 2024 года. Дополнительные находки включают некрополь с 20 катакомбами и остатки греческого храма IV века до н. э.

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Эти раскопки демонстрируют важность сохранения и изучения этого места, предлагающего бесценную информацию о древнеегипетской и эллинистической цивилизации.

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