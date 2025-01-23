Їй тут не місце: археологи знайшли загадкову голову статуї в Тапосіріс Магна

Під час розкопок у Тапосіріс Магна археологи виявили мармурову голову статуї, яка зображає літнього чоловіка. Проте знахідка спантеличила археологів: артефакт знайшли в руїнах споруди, яку розділяє 700 років від моменту створення статуї.

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Французькі археологи виявили мармурову голову статуї в Тапосіріс Магна, історичному місці в сучасній провінції Александрія, Єгипет. Це місце, засноване між 280 і 270 роками до н.е., має величезне історичне значення, оскільки воно було засноване Птолемеєм II Філадельфом і присвячене богу Осірісу, пише Heritage Daily.

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Місто Тапосіріс Магна, назва якого походить від давньоєгипетського терміну "Pr-Wsir" (Дім Осіріса), було спроєктоване навколо величного храму, присвяченого Осірісу. Нещодавно відкопана мармурова голова заввишки приблизно 38 см демонструє складну майстерність, характерну для пізнього елліністичного періоду.

Статуя зображує літнього чоловіка і, ймовірно, колись прикрашала громадську будівлю. Цікаво, що артефакт виявили серед залишків житла VII століття, що являє собою цікаву історичну аномалію, яка заінтригувала експертів.

Це додає ще один шар таємничості до багатої історії цього місця. Подальші дослідження мають на меті розкрити особистість людини, яку представляє голова статуї, та пролити світло на її історичний контекст.

Це відкриття ґрунтується на попередніх знахідках у Тапосіріс Магна, зокрема ще одній мармуровій голові статуї, яка, ймовірно, зображує Клеопатру VII, знайденій наприкінці 2024 року. Додаткові знахідки включають некрополь з 20 катакомбами і залишки грецького храму IV століття до н. е.

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Ці розкопки демонструють важливість збереження і вивчення цього місця, що пропонує безцінну інформацію про давньоєгипетську та елліністичну цивілізації.

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