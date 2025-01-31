Восстановят древнюю винодельню: что известно об амбициозном проекте турецкого города Перре (фото)

Местные власти планируют восстановить 1800-летнюю винодельню и превратить ее в туристический объект. Основные работы сосредоточены на реставрации виноградных мельниц.

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Исследователи планируют отреставрировать древнюю винодельню в городе Перре, Турция. Эта 1800-летняя достопримечательность, расположенная в одном из пяти главных городов древнего Королевства Коммаген, станет туристическим объектом, пишет Arkeonews.

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Королевство Коммаген, которое процветало с 163 г. до н. э. до 72 г. н. э., известно культурным сочетанием персидских, греческих и местных традиций. Перре играло стратегическую роль благодаря своему расположению на пути, соединявшем Самсат (Самосату) и Малатию.

Королевство Коммаген известно культурным сочетанием персидских, греческих и местных традиций Фото: АА

Исторические записи свидетельствуют, что город служил ключевой остановкой для отдыха путешественников, славился своей чистой водой, которая и сегодня вытекает из фонтана римской эпохи. Он также известен своими каменными гробницами, которые отражают различные религиозные практики того времени, почитая греческих, персидских и местных божеств.

Местные власти представили комплексный план восстановления древней винодельни и интеграции традиционных винодельческих практик с современными технологиями. Эта инициатива имеет целью превратить объект в яркую аттракцию, что позволит посетителям ознакомиться с аутентичными методами, которые использовали древние виноделы.

Губернатор Осман Варол отметил культурное значение проекта, описав его как шанс воссоздать историю с помощью детального четырехэтапного воссоздания исторических процессов виноделия.

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В настоящее время продолжаются реставрационные работы, возглавляемые Управлением культуры и туризма, и местные и иностранные туристы могут посетить этот объект. Рычажные прессы, характерные для старинных виноградных мельниц, будут возвращены в рабочее состояние, что позволит посетителям увидеть эти древние технологии.

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