Відновлять древню виноробню: що відомо про амбіційний проєкт турецького міста Перре (фото)

Місцева влада планує відновити 1800-літню виноробню та перетворити її на туристичний об’єкт. Основні роботи зосереджені на реставрації виноградних млинів.

Related video

Дослідники планують відреставрувати стародавню виноробню у місті Перре, Туреччина. Ця 1800-літня пам'ятка, розташована в одному з п'яти головних міст стародавнього Королівства Коммаген, стане туристичним об'єктом, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Королівство Коммаген, яке процвітало зі 163 р. до н. е. до 72 р. н. е., відоме культурним поєднанням перських, грецьких та місцевих традицій. Перре відігравало стратегічну роль завдяки своєму розташуванню на шляху, що з'єднував Самсат (Самосату) і Малатію.

Королівство Коммаген відоме культурним поєднанням перських, грецьких та місцевих традицій Фото: AA

Історичні записи свідчать, що місто слугувало ключовою зупинкою для відпочинку мандрівників, славилося своєю чистою водою, яка і сьогодні витікає з фонтану римської епохи. Воно також відоме своїми кам'яними гробницями, які відображають різноманітні релігійні практики того часу, вшановуючи грецьких, перських та місцевих божеств.

Місцева влада представила комплексний план відновлення стародавньої виноробні та інтеграції традиційних виноробних практик із сучасними технологіями. Ця ініціатива має на меті перетворити об'єкт на яскраву атракцію, що дозволить відвідувачам ознайомитися з автентичними методами, які використовували стародавні винороби.

Губернатор Осман Варол відзначив культурне значення проєкту, описавши його як шанс відтворити історію за допомогою детального чотириетапного відтворення історичних процесів виноробства.

Важливо

Нові відкриття суперечать теоріям: археологи виявили нові подробиці історії Філіппів

Наразі тривають реставраційні роботи, очолювані Управлінням культури і туризму, а місцеві та іноземні туристи можуть відвідати цей об'єкт. Важільні преси, характерні для старовинних виноградних млинів, будуть повернуті до робочого стану, що дозволить відвідувачам побачити ці древні технології.

Раніше Фокус писав про скарб зі 141 золотої монети, викарбуваних між 364 і 408 роками нашої ери. Археологи виявили артефакти поблизу Люксембурга.

А також ми розповідали, як знахідка археологів переписала історію міста Адріанополь.