"Укрзализныця" ограничила продажу билетов в кассах после кибератаки: что известно

В компании рассказали об определенном ограничении на продажу билетов, однако действовать оно будет только 25 марта.

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"Укрзализныця" продолжает восстановление своих систем после массированной кибератаки. Компания ввела ограничения на продажу билетов в железнодорожных кассах, однако оно действует только на 25 марта. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Там отметили, что ключевая система продажи билетов, на которой работают все кассы, выдержала атаку и сохранила работоспособность. Однако продажа билетов на все поезда в кассах осуществляется исключительно на 25 марта.

В "Укрзализныце" объяснили, что такое ограничение позволит правильно управлять очередью. Также можно обеспечить приоритетное оформление билетов для военнослужащих и других категорий пассажиров с неотложной поездкой.

Сейчас ожидание в очереди минимизировано до 10-15 минут на крупнейших вокзалах страны", — говорится в сообщении.

Атака на "Укрзализныцю": что известно

Напомним, что в воскресенье, 23 марта, онлайн-сервисы "Укрзализныци" временно недоступны из-за технического сбоя в IT-системе. Тогда в компании рассказали, что невозможно приобрести билеты на поезд через приложение и сайт, также временно недоступны онлайн-сервисы заказа услуг и справочная информация. Позже стало известно, что онлайн-системы подверглись масштабной таргетированной кибератаке.

В компании добавили, что "Укрзализныця" максимально усилила кассы на вокзалах. В наиболее срочных случаях начальник поезда имеет право оформлять проезд уже на борту поезда. Военнослужащие могут оформить билеты во всех кассах вокзалов, в частности приоритетно в кассах для военных.