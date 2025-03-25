"Укрзалізниця" обмежила продаж квитків у касах після кібератаки: що відомо

В компанії розповіли про певне обмеження на продаж квитків, однак діяти воно буде лише 25 березня.

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"Укрзалізниця" продовжує відновлення своїх систем після масованої кібератаки. Компанія запровадила обмеження на продаж квитків у залізничних касах, однак воно діє лише на 25 березня. Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Там зазначили, що ключова система продажу квитків, на якій працюють всі каси, витримала атаку та зберегла працездатність. Однак продаж квитків на всі поїзди в касах здійснюється виключно на 25 березня.

В "Укрзалізниці" пояснили, що таке обмеження дасть змогу правильно керувати чергою. Також можна забезпечити пріоритетне оформлення квитків для військовослужбовців та інших категорій пасажирів із невідкладною подорожжю.

Наразі очікування в черзі мінімізовано до 10–15 хвилин на найбільших вокзалах країни", — йдеться в повідомленні.

Атака на "Укрзалізницю": що відомо

Нагадаємо, що у неділю, 23 березня, онлайн-сервіси "Укрзалізниці" тимчасово недоступні через технічний збій в IT-системі. Тоді в компанії розповіли, що неможливо придбати квитки на поїзд через застосунок і сайт, також тимчасово недоступні онлайн-сервіси замовлення послуг і довідкова інформація. Пізніше стало відомо, що онлайн-системи зазнали масштабної таргетованої кібератаки.

В компанії додали, що "Укрзалізниця" максимально посилила каси на вокзалах. У найбільш термінових випадках начальник поїзда має право оформлювати проїзд вже на борту потягу. Військовослужбовці можуть ⁠оформити квитки в усіх касах вокзалів, зокрема пріоритетно в касах для військових.