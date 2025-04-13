Крупнейшее "песчаное море" в мире: на месте пустыни существовало глубокое озеро (фото)

Пустыню Руб-эль-Хали называют крупнейшим "песчаным морем" в мире, но когда-то оно было заполнено не песком, а водой и ее было много. Ученые считают, что там существовало озеро глубиной до 42 метров и оно, вероятно, играло важную роль в миграционных путях людей.

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Исследование опубликовано в журнале Communications Earth & Environment, пишет Popular Mechanics.

Трудно поверить, что одно из самых засушливых и жарких мест на Земле когда-то было заполнено растительностью и имело большое биоразнообразие. Речь идет о пустыне Руб-эль-Хали, которая находится на юге Аравийского полуострова. Температура там достигает 50 градусов Цельсия, а за год в среднем выпадает всего 30 мм осадков.

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Авторы нового исследования считают, что в прошлом в этом регионе было намного больше воды и вместо пустыни существовало огромное озеро. Ученые подсчитали, что озеро когда-то достигало глубины 42 метров в самой глубокой точке и имело площадь примерно 1100 квадратных метров.

Древнее озеро, вероятно, достигло своего наибольшего размера примерно 8000 лет назад, когда на территории Аравийского полуострова выпадало очень много садков виде дождя и существовала бурная растительность с большим количеством животных.

Песчаные дюны в пустыне Руб-эль-Хали Фото: Wikipedia

Ученые считают, что в какой-то момент экстремальные осадки привели к тому, что озеро вышло из берегов, создав долину длиной 150 километров. Исследователи изучили отложения и рельеф пустыне, чтобы определить, откуда исходили эти наводнения. Они пришли к выводу, что влажные периоды, способствовавшие заполнению древнего озера, вероятно, были вызваны расширением африканских и индийских муссонов. Когда озеро достигло своего наибольшего размера, оно было не просто красивым зрелищем, оно, возможно, было важной частью человеческой деятельности в данном регионе.

По словам ученых, формирование озерных и речных ландшафтов, наряду с лугами и саваннами, способствовало расширению распространения групп древних охотников, собирателей и скотоводов на территории, которая сейчас является сухой, бесплодной пустыней. Это подтверждают многочисленные археологические свидетельствами, найденные в пустыне Руб-эль-Хали.

Хотя условия в данном регионе были очень хорошими для жизни, в конечном итоге произошло резкое снижение количества осадков, что заставило людей мигрировать дальше, говорят ученые.

Как уже писал Фокус, с помощью климатических моделей и моделирования движения тектонических плит, ученые определили, когда может исчезнуть человечество.

Также Фокус писал о том, что археологи обнаружили новый древний город на территории Египта, который был построен более 3000 лет назад отцом фараона Тутанхамона.