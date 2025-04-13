Найбільше "піщане море" у світі: на місці пустелі існувало глибоке озеро (фото)

Пустелю Руб-ель-Халі називають найбільшим "піщаним морем" у світі, але колись воно було заповнене не піском, а водою і її було багато. Вчені вважають, що там існувало озеро глибиною до 42 метрів і воно, ймовірно, відігравало важливу роль у міграційних шляхах людей.

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Дослідження опубліковано в журналі Communications Earth & Environment, пише Popular Mechanics.

Важко повірити, що одне з найпосушливіших і найспекотніших місць на Землі колись було заповнене рослинністю і мало велике біорізноманіття. Йдеться про пустелю Руб-ель-Халі, що розташована на півдні Аравійського півострова. Температура там сягає 50 градусів Цельсія, а за рік у середньому випадає лише 30 мм опадів.

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Автори нового дослідження вважають, що в минулому в цьому регіоні було набагато більше води і замість пустелі існувало величезне озеро. Вчені підрахували, що озеро колись сягало глибини 42 метри в найглибшій точці і мало площу приблизно 1100 квадратних метрів.

Стародавнє озеро, ймовірно, досягло свого найбільшого розміру приблизно 8000 років тому, коли на території Аравійського півострова випадало дуже багато садочків у вигляді дощу та існувала бурхлива рослинність з великою кількістю тварин.

Піщані дюни в пустелі Руб-ель-Халі Фото: Wikipedia

Вчені вважають, що в якийсь момент екстремальні опади призвели до того, що озеро вийшло з берегів, створивши долину довжиною 150 кілометрів. Дослідники вивчили відкладення і рельєф пустелі, щоб визначити, звідки виходили ці повені. Вони дійшли висновку, що вологі періоди, які сприяли заповненню стародавнього озера, ймовірно, були викликані розширенням африканських та індійських мусонів. Коли озеро досягло свого найбільшого розміру, воно було не просто красивим видовищем, воно, можливо, було важливою частиною людської діяльності в цьому регіоні.

За словами вчених, формування озерних і річкових ландшафтів, поряд із луками та саванами, сприяло розширенню розповсюдження груп стародавніх мисливців, збирачів і скотарів на території, що нині є сухою, безплідною пустелею. Це підтверджують численні археологічні свідченнями, знайдені в пустелі Руб-ель-Халі.

Хоча умови в цьому регіоні були дуже хорошими для життя, зрештою відбулося різке зниження кількості опадів, що змусило людей мігрувати далі, кажуть учені.

Як уже писав Фокус, за допомогою кліматичних моделей і моделювання руху тектонічних плит, вчені визначили, коли може зникнути людство.

Також Фокус писав про те, що археологи виявили нове стародавнє місто на території Єгипту, яке було побудоване понад 3000 років тому батьком фараона Тутанхамона.