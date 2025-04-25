Нашли череп короля: в руинах царской резиденции раскопали останки венгерского правителя

В Венгрии археологи обнаружили череп, который мог принадлежать Матяшу Корвину, одному из самых влиятельных средневековых правителей страны. Найденные в руинах бывшей королевской коронационной базилики в Секешфегерваре, останки вызвали интерес к монархической родословной Центральной Европы и роли ДНК-технологий в исторической идентификации.

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Об этом пишет Heritage Daily.

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Первоначально считалось, что череп, найденный во время раскопок 2002 года в базилике Девы Марии, связан с Альбертом Габсбургом. Однако позже ученые из Исследовательского центра Дьюлы Ласло обнаружили физическое сходство между этим черепом, обозначенным как I/10, и черепом Яноша Корвина, сына Матяша Корвина и Барбары Эдельрек.

Матяш Корвин, который правил Венгрией и Хорватией с 1458 по 1490 год, известен своей военной доблестью, административными реформами и культурным вкладом, включая основание Библиотеки Корвиниана. "На основе сравнительного анализа можно предположить, что череп мог принадлежать королю Матяшу", — заявили в Музее короля Стефана, отметив при этом, что для подтверждения необходимы дополнительные исследования.

Чтобы подтвердить эту гипотезу, ученые применили к черепу методы судебно-медицинской реконструкции, в том числе анализ тканей лица. Полученная модель лица имела заметное сходство с портретами Матьяша Корвина. Еще большего веса теории добавил прогресс в картографировании ДНК, который обеспечил новые точки отсчета.

В 2018 году исследователи определили генетическую подпись, характерную для мужской линии династии Арпадов, а в 2021 году были успешно секвенированы генетические профили Яноша и Кристофа Корвинов — потомков семьи Хуньяди. Эти прорывы теперь помогают экспертам сравнивать останки из разных королевских захоронений в Венгрии.

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Эта потенциальная связь с Матьяшом Корвином предлагает больше, чем просто личную идентификацию; он связывает современную науку с многовековыми традициями. Секешфегервар, когда-то место коронации и захоронения венгерских королей согласно Доктрине Святой Короны, продолжает давать представление о королевском наследии нации.

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