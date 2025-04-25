Знайшли череп короля: в руїнах царської резиденції розкопали останки угорського правителя

В Угорщині археологи виявили череп, який міг належати Матяшу Корвіну, одному з найвпливовіших середньовічних правителів країни. Знайдені в руїнах колишньої королівської коронаційної базиліки в Секешфегерварі, останки викликали інтерес до монархічного родоводу Центральної Європи та ролі ДНК-технологій в історичній ідентифікації.

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Про це пише Heritage Daily.

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Спочатку вважалося, що череп, знайдений під час розкопок 2002 року в базиліці Діви Марії, пов'язаний з Альбертом Габсбургом. Однак пізніше вчені з Дослідницького центру Дьюли Ласло виявили фізичну схожість між цим черепом, позначеним як I/10, і черепом Яноша Корвіна, сина Матяша Корвіна і Барбари Едельрек.

Матяш Корвін, який правив Угорщиною та Хорватією з 1458 по 1490 рік, відомий своєю військовою доблестю, адміністративними реформами та культурним внеском, включаючи заснування Бібліотеки Корвініана. "На основі порівняльного аналізу можна припустити, що череп міг належати королю Матяшу", — заявили в Музеї короля Стефана, зазначивши при цьому, що для підтвердження необхідні додаткові дослідження.

Щоб підтвердити цю гіпотезу, вчені застосували до черепа методи судово-медичної реконструкції, в тому числі аналіз тканин обличчя. Отримана модель обличчя мала помітну схожість з портретами Матяша Корвіна. Ще більшої ваги теорії додав прогрес у картографуванні ДНК, який забезпечив нові точки відліку.

У 2018 році дослідники визначили генетичний підпис, характерний для чоловічої лінії династії Арпадів, а в 2021 році було успішно секвеновано генетичні профілі Яноша та Крістофа Корвінів — нащадків родини Хуньяді. Ці прориви тепер допомагають експертам порівнювати останки з різних королівських поховань в Угорщині.

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Цей потенційний зв'язок з Матяшом Корвіном пропонує більше, ніж просто особисту ідентифікацію; він пов'язує сучасну науку з багатовіковими традиціями. Секешфегервар, колись місце коронації та поховання угорських королів згідно з Доктриною Святої Корони, продовжує давати уявлення про королівську спадщину нації.

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