Революционный инструмент: ученые используют "космические весы", чтобы взвесить все леса Земли

29 апреля миссия Biomass Европейского космического агентства поднялась в небо на спутнике Vega-C, запущенном из Французской Гвианы. Его научная работа скоро начнется и, как ожидается, произведет революцию в том, что мы знаем о земных лесах и углероде, который они хранят.

Related video

Об этом пишет IFLScience.

Миссия является первым в истории спутником, оснащенным радаром с синтезированной апертурой P-диапазона. Причина, по которой старт новой миссии является таким волнительным, заключается в том, что радиоволны на этих длинах волн способны видеть сквозь лесной полог и тем самым отслеживать древесную биомассу под ним, в том числе стволы, ветви и стебли, с разрешением 50 метров. Отметим, что спутник буквально не видит леса за деревьями.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

"Космические весы" для земных лесов

По словам одного из инициаторов миссии, профессора дистанционного зондирования с помощью радаров в Технологическом университете Чалсмерса Ларса Уландера, изначальная идея заключалась в том, чтобы использовать совершенно особый тип радара для картирования всех лесов на Земле из космоса. Основная цель миссии — понять, как леса влияют на климат и как изменение климата влияет на леса.

Предполагается, что миссия представит важную информацию о том, сколько углерода хранят земные леса и как они влияют на углеродный цикл и климат. Отметим, что на данный момент эта информация остается весьма ограниченной.

Впервые миссия была предложена почти два десятилетия назад и теперь, наконец, ученые смогут провести, как предполагается, "жизненно важное исследование".

Подробности миссии Biomass

В настоящее время команда Европейского космического агентства проводит критические маневры по развертыванию сетчатого отражателя диаметров 12 метров, который поддерживается стрелой длиной 7,5 метра. По окончании этой операции космический аппарат начнет отслеживание.

Предполагается, что спутник будет производить непрерывные глобальные карты с высоты 666 метров, отслеживая изменения в зависимости от сезонов и времени.

Авторы исследования надеются, что им удастся получить важные новые данные о том, сколько углерода в действительности хранится в земных лесах. Это поможет заполнить ключевые пробелы в наших знаниях об углеродном цикле, а также в целом о климатической системе Земли.

Механические деревья спасут Землю

К слову, ранее ученые анонсировали новаторский проект по созданию механического леса, который, как считается, сможет спасти Землю. Ученые утверждают, что леса из механических деревьев могут поглощать углекислый газ и смогут предотвратить изменение климата.

Механические деревья будут представлять собой вертикальные колонны, состоящие из дисков диаметром 1,5 метра, размещенных на расстоянии 5 сантиметров друг от друга. Предполагается, что диски будут покрыты химической смолой, способной улавливать CO2 из воздуха и перемещать углекислый газ в специальные резервуары. Далее CO2 можно будет использовать для производства синтетического топлива.

Ранее Фокус писал о том, что врожденные способности Земли утеряны: растения и леса разучились поглощать и хранить углерод.