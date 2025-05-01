Революційний інструмент: вчені використають "космічні ваги", щоб зважити всі ліси Землі

29 квітня місія Biomass Європейського космічного агентства піднялася в небо на супутнику Vega-C, запущеному з Французької Гвіани. Його наукова робота незабаром розпочнеться і, як очікується, зробить революцію в тому, що ми знаємо про земні ліси й вуглець, який вони зберігають.

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Про це пише IFLScience.

Місія є першим в історії супутником, оснащеним радаром із синтезованою апертурою P-діапазону. Причина, через яку старт нової місії є таким дивовижним, полягає в тому, що радіохвилі на цих довжинах хвиль здатні бачити крізь лісову завісу й у такий спосіб відстежувати деревну біомасу під нею, зокрема стовбури, гілки та стебла, з роздільною здатністю 50 метрів. Зазначимо, що супутник буквально не бачить лісу за деревами.

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"Космічні ваги" для земних лісів

За словами одного з ініціаторів місії, професора дистанційного зондування за допомогою радарів у Технологічному університеті Чалсмерса Ларса Уландера, початкова ідея полягала в тому, щоб використовувати абсолютно особливий тип радара для картування всіх лісів на Землі з космосу. Основна мета місії — зрозуміти, як ліси впливають на клімат і як зміна клімату впливає на ліси.

Передбачається, що місія надасть важливу інформацію про те, скільки вуглецю зберігають земні ліси і як вони впливають на вуглецевий цикл і клімат. Зазначимо, що наразі ця інформація залишається вельми обмеженою.

Вперше місія була запропонована майже два десятиліття тому і тепер, нарешті, вчені зможуть провести, як передбачається, "життєво важливе дослідження".

Подробиці місії Biomass

Наразі команда Європейського космічного агентства проводить критичні маневри з розгортання сітчастого відбивача діаметрів 12 метрів, який підтримується стрілою довжиною 7,5 метра. Після закінчення цієї операції космічний апарат почне відстеження.

Передбачається, що супутник вироблятиме безперервні глобальні карти з висоти 666 метрів, відстежуючи зміни залежно від сезонів і часу.

Автори дослідження сподіваються, що їм вдасться отримати важливі нові дані про те, скільки вуглецю насправді зберігається в земних лісах. Це допоможе заповнити ключові прогалини в наших знаннях про вуглецевий цикл, а також загалом про кліматичну систему Землі.

Механічні дерева врятують Землю

До слова, раніше вчені анонсували новаторський проєкт зі створення механічного лісу, який, як вважається, зможе врятувати Землю. Вчені стверджують, що ліси з механічних дерев можуть поглинати вуглекислий газ і зможуть запобігти зміні клімату.

Механічні дерева являтимуть собою вертикальні колони, що складаються з дисків діаметром 1,5 метра, розміщених на відстані 5 сантиметрів один від одного. Передбачається, що диски будуть покриті хімічною смолою, здатною вловлювати CO2 з повітря і переміщати вуглекислий газ у спеціальні резервуари. Далі CO2 можна буде використовувати для виробництва синтетичного палива.

Раніше Фокус писав про те, що вроджені здібності Землі загублені: рослини й ліси розучилися поглинати та зберігати вуглець.