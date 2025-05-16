Мужчины под угрозой: почему разбитое сердце убивает их чаще, чем женщин

Хотя душевная боль обычно изображается в книгах и фильмах, ее влияние на физическое здоровье может быть гораздо более серьезным. Редкое заболевание сердца, известное как кардиомиопатия такоцубо, часто связанное со стрессом, может вызвать смертельные осложнения.

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Об этом пишет Science Alert.

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Масштабное исследование проанализировало, как эта болезнь повлияла на почти 200 000 пациентов в Соединенных Штатах в период с 2016 по 2020 год.

Исследователи из Университета Аризоны, в частности кардиолог М. Реза Мовахед, обнаружили, что хотя кардиомиопатия такоцубо чаще диагностируется у женщин, мужчины более чем вдвое чаще умирают от него. Это состояние было причиной 6,5% общей смертности, причем 11,2% смертности среди мужчин и 5,5% среди женщин.

"Мы были удивлены, когда обнаружили, что уровень смертности от кардиомиопатии такоцубо был относительно высоким без значительных изменений в течение пятилетнего исследования", — пояснил Мовахед. Эта болезнь связана с серьезными осложнениями, включая застойную сердечную недостаточность в почти 36% случаев и фибрилляцию предсердий в около 21%.

Считается, что кардиомиопатия такоцубо, которую иногда принимают за сердечный приступ из-за похожих симптомов, возникает в результате внезапного всплеска гормонов стресса. Этот всплеск может быть вызван как физической нагрузкой, например, операцией или инфекцией, так и эмоциональным стрессом, например, тяжелой потерей.

Согласно исследованию, мужчины чаще страдают от кардиомиопатии такоцубо, вызванной физическим стрессом, что, возможно, обусловливает более высокий уровень смертности среди них. Гормональные различия также могут влиять на то, как это состояние по-разному влияет на мужчин и женщин. Другие осложнения включали кардиогенный шок (6,6%), инсульт (5,3%) и остановку сердца (3,4%).

Исследования подчеркивают важность точной диагностики и раннего вмешательства. Мовахед отметил, что некоторые осложнения, такие как эмболический инсульт, потенциально можно предотвратить путем раннего применения антикоагулянтов, особенно у пациентов с ослабленной сердечной мышцей или нерегулярным сердечным ритмом.

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Эти исследования подтверждают, что эмоциональный и физический стресс может существенно влиять на здоровье сердечно-сосудистой системы. Хотя не каждый случай кардиомиопатии такоцубо является следствием эмоциональной травмы, результаты исследования показывают, насколько глубоко организм может реагировать на психологическое напряжение.

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