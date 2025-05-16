Чоловіки під загрозою: чому розбите серце вбиває їх частіше, ніж жінок

Хоча душевний біль зазвичай зображується в книгах і фільмах, його вплив на фізичне здоров'я може бути набагато серйознішим. Рідкісне захворювання серця, відоме як кардіоміопатія такоцубо, часто пов'язане зі стресом, може спричинити смертельні ускладнення.

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Про це пише Science Alert.

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Масштабне дослідження проаналізувало, як ця хвороба вплинула на майже 200 000 пацієнтів у Сполучених Штатах у період з 2016 по 2020 рік.

Дослідники з Університету Арізони, зокрема кардіолог М. Реза Мовахед, виявили, що хоча кардіоміопатія такоцубо частіше діагностується у жінок, чоловіки більш ніж удвічі частіше помирають від нього. Цей стан був причиною 6,5% загальної смертності, причому 11,2% смертності серед чоловіків і 5,5% серед жінок.

"Ми були здивовані, коли виявили, що рівень смертності від кардіоміопатії такоцубо був відносно високим без значних змін впродовж п'ятирічного дослідження", — пояснив Мовахед. Ця хвороба пов'язана з серйозними ускладненнями, включаючи застійну серцеву недостатність у майже 36% випадків і фібриляцію передсердь у близько 21%.

Вважається, що кардіоміопатія такоцубо, яку іноді приймають за серцевий напад через схожі симптоми, виникає внаслідок раптового сплеску гормонів стресу. Цей сплеск може бути викликаний як фізичним навантаженням, наприклад, операцією або інфекцією, так і емоційним стресом, наприклад, важкою втратою.

Згідно з дослідженням, чоловіки частіше страждають від кардіоміопатії такоцубо, спричиненої фізичним стресом, що, можливо, зумовлює вищий рівень смертності серед них. Гормональні відмінності також можуть впливати на те, як цей стан по-різному впливає на чоловіків і жінок. Інші ускладнення включали кардіогенний шок (6,6%), інсульт (5,3%) і зупинку серця (3,4%).

Дослідження наголошують на важливості точної діагностики та раннього втручання. Мовахед зазначив, що деякі ускладнення, такі як емболічний інсульт, потенційно можна запобігти шляхом раннього застосування антикоагулянтів, особливо у пацієнтів з ослабленим серцевим м'язом або нерегулярним серцевим ритмом.

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Ці дослідження підтверджують, що емоційний та фізичний стрес може суттєво впливати на здоров'я серцево-судинної системи. Хоча не кожен випадок кардіоміопатії такоцубо є наслідком емоційної травми, результати дослідження показують, наскільки глибоко організм може реагувати на психологічне напруження.

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