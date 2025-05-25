"Войско" пингвинов на страже Антарктиды: птицы неожиданным образом охлаждают континент

Ледяной континент быстро нагревается в результате антропогенного изменения климата, в результате чего Антарктида теряет лед. Новое исследование обнаружило маловероятного союзника в борьбе за сохранение прохлады на континенте.

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Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Communications Earth & Environment, пишет Science Alert.

Ученые годами предупреждают о последствиях изменения климата, которые обрушатся на Землю, если людям не удастся сократить выбросы парниковых газов. В результате мир уже столкнулся с невероятными волнами жары и засухи, уровень мирового океана неумолимо растет, а планета теряет свои ледяные щиты. В новом исследовании ученые, похоже, нашли способ защитить последние — по крайней мере, в Антарктиде.

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Неожиданный союзник в битве за Антарктиду

По словам ведущего автора исследования, атмосферного ученого из Хельсинского университета Мэтью Бойера, лабораторные исследования давно показали, что газообразный аммиак может способствовать образованию облаков. Однако фактически количественного оценить этот процесс и увидеть его влияние на ледяной континент ранее не удавалось.

Антарктида — по сути, идеальная природная лаборатория. И теперь ученые обнаружили, что аммиак, выбрасываемый пингвиньим гуано, создает дополнительный облачный покров над прибрежной частью ледяного континента. Это, как считают ученые, блокирует солнечный свет и снижает температуру. Таким образом, при почти полном отсутствии загрязнения человеком и скудной растительности, колонии пингвинов стоят на страже антарктического льда в качестве источников аммиака.

Будущее пингвинов под угрозой

Сокращение морского льда нарушает гнездование морских птиц, их питание и режим избегания хищников — все это делает еще более актуальным понимание более широкой экологической роли пингвинов.

Наряду с другими морскими птицами, такими как императорские бакланы, пингвины выделяют большое количество аммиака через помет, едкий коктейль из фекалий и мочи, выделяемый через их многоцелевые клоаки. Когда этот аммиак смешивается с серосодержащими газами из фитопланктона он усиливает образование крошечных аэрозольных частиц, перерастающих в облака.

В ходе нового исследования ученые впервые запечатлели этот эффект в реальном времени. Для этого ученые установили приборы на аргентинской базе Марамбио на острове Сеймур у северной оконечности Антарктического полуострова.

В течение трех летних месяцев, когда колонии бурлят, а фотосинтез фитопланктона достигает пика, команда отслеживала направление ветра, уровень аммиака и недавно созданные аэрозоли. Результаты показали: когда бриз дул с колонии пингвинов Адели численностью 60 000 особей в 8 километрах от приборов, концентрация аммиака в атмосфере подскочила до 13,5 частей на миллиард. Для сравнения, это почти в тысячу раз выше фонового уровня.

В течение месяца после того, как птицы улетели на свою ежегодную миграцию, концентрация оставалась примерно в 100 раз выше, а пропитанная гуано земля действовала как медленно высвобождающееся удобрение.

Данные счетчиков частиц подтвердили эти данные: засевающие облака, выплескивались всякий раз, когда воздушные массы прибывали из колонии, иногда достаточно густые, чтобы образовывать густой туман. Все указывало на аммиак, полученный от морских птиц.

Будущее пингвинов под угрозой из-за потери мест обитания Фото: Nicole Hellessey

У пингвинов есть союзник

По словам Бойера, Антарктида, вероятно, находится под защитой "синергетического процесса" между пингвинами и фитопланктоном, усиливающим производство аэрозолей в регионе. Фактически, ученым впервые удалось получить доказательства того, что сокращение популяции пингвинов может вызвать положительную обратную связь по потеплению климата в летней атмосфере Антарктиды. Впрочем, ученые признают, что потребуется больше исследований, чтобы доказать эту гипотезу.

В глобальном масштабе облака оказывают чистый охлаждающий эффект, отражая солнечное излучение обратно в космос. Основываясь на арктическом моделировании выбросов морских птиц, команда полагает, что аналогичный механизм, вероятно, действует в Антарктиде. Однако воздействие также зависит от того, что находится под облаками.

Отметим, что ледяные щиты и ледники также отражают большую часть солнечного излучения, поэтому дополнительный солнечный покров над яркими поверхностями может напротив задерживать инфракрасное тепло. То есть общий эффект будет зависеть от того, где образуются и дрейфуют облака.

Чем опасно таяние ледников Антарктиды

Предыдущие исследования показали, что утрата ледяных щитов Антарктиды может пробудить "древнее зло". Ученые опасаются, что потеря льда может запустить череду извержений вулканов, скрытых под огромным слоем льда в Антарктиде.

Отметим, что на ледяном континенте располагается более 130 известных вулканов, большинство из которых спрятано подо льдом, но некоторые из них остаются активными.

Ранее Фокус писал о том, что что-то откалывает от Антарктиды огромные куски льда: ученые уверены, что климат тут ни при чем.