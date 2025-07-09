Земляне в опасности: Китай хочет привезти камни с Марса c вероятными остатками внеземной жизни

Марс находится в центре внимания многих планов космических исследований. И китайцы хотят первыми привезти на Землю образцы марсианской почвы. Однако ученые считают, что это может представлять угрозу.

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Миссия "Тяньвэнь-3" Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Китая (CNSA) очень амбициозна. Так как КНР хочет обогнать США и первой обзавестись кусочком Марса для исследований, но это решение таит опасность, пишет Bild.

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По имеющимся данным, Китай планирует отправить ракету с посадочным модулем на Марс уже в 2028 году. План таков: модуль соберет образцы грунта с глубины двух метров на Красной планете. Затем его выведут в космос, подхватят второй ракетой и доставят обратно на Землю.

Как будет происходит доставка марсианских образцов на Землю

Пока неясно, где именно на Марсе приземлится посадочный модуль. Согласно отчету, китайская команда в настоящее время ищет подходящие места. Особый интерес представляют регионы Марса, где когда-то могла течь вода. Но в этих местах могут быть залежи, содержащие не только металлы и питательные вещества , но и биологические или микробные следы.

И если китайцы действительно привезут на Землю вместе с образцами следы внеземной жизни, это может представлять опасность для нашей планеты.

Именно поэтому Китай планирует построить специальный комплекс вблизи научного центра Хэфэй (провинция Аньхой, Китай). Там образцы марсианского грунта будут отделяться от земной атмосферы и исследоваться в условиях особо строгих мер безопасности. Основное внимание будет уделено анализу биохимических и патологических следов, которые могут указывать на наличие внеземной жизни.

Образцы будут транспортированы дальше только в том случае, если ученые будут уверены в отсутствии опасности для жизни на Земле.

Марсоход Perseverance Фото: NASA

Кстати, Китай — не первая страна, реализующая подобный проект. NASA также собрало образцы горных пород с помощью своего марсохода Perseverance, которые надеется когда-нибудь вернуть на Землю. Однако пока нет конкретного плана их возвращения.

Напомним, ученые научили орбитальный аппарат, который вращается вокруг Марса с 2006 года, переворачиваться таким образом, что это позволяет ему обнаружить воду на Красной планете. Это важно для будущих колоний.

Также Фокус писал о том, что орбитальный аппарат Mars Express сделал новый снимок поверхности Марса, но она не выглядит красной, а вместо этого имеет другие цвета. Ученые объяснили, почему так происходит.