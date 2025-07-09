Земляни в небезпеці: Китай хоче привезти каміння з Марса з імовірними залишками позаземного життя

Марс перебуває в центрі уваги багатьох планів космічних досліджень. І китайці хочуть першими привезти на Землю зразки марсіанського ґрунту. Однак учені вважають, що це може становити загрозу.

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Місія "Тяньвень-3" Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору Китаю (CNSA) дуже амбітна. Оскільки КНР хоче обігнати США і першою обзавестися шматочком Марса для досліджень, але це рішення таїть небезпеку, пише Bild.

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За наявними даними, Китай планує відправити ракету з посадковим модулем на Марс уже 2028 року. План такий: модуль збере зразки ґрунту з глибини двох метрів на Червоній планеті. Потім його виведуть у космос, підхоплять другою ракетою і доставлять назад на Землю.

Як відбуватиметься доставка марсіанських зразків на Землю

Поки неясно, де саме на Марсі приземлиться посадковий модуль. Згідно зі звітом, китайська команда наразі шукає відповідні місця. Особливий інтерес представляють регіони Марса, де колись могла текти вода. Але в цих місцях можуть бути поклади, що містять не тільки метали і поживні речовини, а й біологічні або мікробні сліди.

І якщо китайці дійсно привезуть на Землю разом зі зразками сліди позаземного життя, це може становити небезпеку для нашої планети.

Саме тому Китай планує побудувати спеціальний комплекс поблизу наукового центру Хефей (провінція Аньхой, Китай). Там зразки марсіанського ґрунту відокремлюватимуть від земної атмосфери і досліджуватимуть в умовах особливо суворих заходів безпеки. Основну увагу буде приділено аналізу біохімічних і патологічних слідів, які можуть вказувати на наявність позаземного життя.

Зразки будуть транспортовані далі тільки в тому разі, якщо вчені будуть впевнені у відсутності небезпеки для життя на Землі.

Марсохід Perseverance Фото: solar-system

До речі, Китай — не перша країна, що реалізує подібний проект. NASA також зібрало зразки гірських порід за допомогою свого марсохода Perseverance, які сподівається коли-небудь повернути на Землю. Однак поки що немає конкретного плану їхнього повернення.

Нагадаємо, вчені навчили орбітальний апарат, який обертається навколо Марса з 2006 року, перевертатися таким чином, що це дає змогу йому виявити воду на Червоній планеті. Це важливо для майбутніх колоній.

Також Фокус писав про те, що орбітальний апарат Mars Express зробив новий знімок поверхні Марса, але вона не виглядає червоною, а замість цього має інші кольори. Учені пояснили, чому так відбувається.