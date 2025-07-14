Рабочие обнаружили уникальное судно XVIII века в средневековом городе из "Игры престолов"

Рабочие, которые прокладывали водопровод в Дубровнике, сделали неожиданное открытие. Это уже второй старинный корабль, найденный в Хорватии за июль.

Related video

Судно было обнаружено в гавани Старого города Дубровника в Хорватии. Этот курортный средневековый город стал очень популярен среди туристов, после того, как на его улицах снимали культовый сериал "Игра престолов", пишет NYpost.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Дубровник в Хорватии

Судно было обнаружено еще весной 2025 года. А теперь один из рабочих, который случайно совершил археологическое открытие, рассказал, как это было.

Иван Букелич, рабочий-подводник, рассказал, что работал над прокладкой водопровода. И увидел судно, застрявшее примерно в метре под морским дном.

"Теперь я могу сказать, что обнаружил лодку в Старом городе Дубровника", — сказал Букелич.

Морской археолог Ирена Радич Росси подтвердила, что судну более 225 лет.

"Мы пока не можем сказать точно о типе судна и его размерах, но можем с уверенностью сказать, основываясь на результатах радиоуглеродного анализа, что оно относится к концу XVIII века", — сказала она.

Она добавила, что остатки судна законсервировали и все еще изучают.

Открытия затонувших кораблей, хотя и являются захватывающим событием, не являются чем-то совершенно новым в Европе: в этом году их уже нашли или идентифицировали десятки.

В июле в Хорватии археологи уже обнаружили остатки многовекового кораблекрушения: греческое торговое судно IV века до н. э., которое перевозило товары на остров Вис.

А также археологи объявили, что было обнаружено место кораблекрушения португальского судна Nossa Senhora do Cabo, захваченного вблизи острова Реюньон пиратами, среди которых был и печально известный Оливье Левассер.

Дубровник, известный как "Жемчужина Адриатики", возник в VII веке как стратегически важный анклав на руинах древнего Эпидаурума. В средние века город был ключевым торговым портом на Адриатическом море и был объявлен объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. По данным ЮНЕСКО, Дубровник стал важной средиземноморской державой с XIII века, достигнув пика своего развития в XIV и XV веках.

Вид на крепостные стены Дубровника Фото: tripadvisor

Помимо своего морского могущества, Дубровник способствовал активной сухопутной торговле с Боснией и Сербией, а также с Италией, Сицилией, Сирией и Египтом.

Несмотря на серьезные повреждения от землетрясения 1667 года, которое разрушило большую часть города и унесло тысячи жизней, Дубровник смог сохранить свои древние церкви, дворцы и фонтаны и впоследствии возродился. Город был укреплен стенами и башнями, которые определяют его современный облик.

Напомним, у побережья Франции исследователи обнаружили затонувший корабль, который признали самым глубоким из когда-либо найденных во французских территориальных водах. Судно перевозило хорошо сохранившийся груз — около 200 фаянсовых кувшинов и почти 100 керамических тарелок

А ранее Фокус писал о сокровище стоимостью 17 миллиардов долларов, которое не могут достать. Корабль с грузом затонул в 1708 году во время морского сражения с британскими военными кораблями в Карибском море.