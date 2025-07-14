Робітники виявили унікальне судно XVIII століття в середньовічному місті з "Гри престолів"

Робітники, які прокладали водогін у Дубровнику, зробили несподіване відкриття. Це вже другий старовинний корабель, знайдений у Хорватії за липень.

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Судно було виявлено в гавані Старого міста Дубровника в Хорватії. Це курортне середньовічне місто стало дуже популярним серед туристів, після того, як на його вулицях знімали культовий серіал "Гра престолів", пише NYpost.

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Дубровник у Хорватії

Судно було виявлено ще навесні 2025 року. А тепер один із робітників, який випадково здійснив археологічне відкриття, розповів, як це було.

Іван Букелич, робітник-підводник, розповів, що працював над прокладанням водопроводу. І побачив судно, що застрягло приблизно в метрі під морським дном.

"Тепер я можу сказати, що виявив човен у Старому місті Дубровника", — сказав Букеліч.

Морський археолог Ірена Радич Россі підтвердила, що судну понад 225 років.

"Ми поки не можемо сказати точно про тип судна і його розміри, але можемо з упевненістю сказати, ґрунтуючись на результатах радіовуглецевого аналізу, що воно належить до кінця XVIII століття", — сказала вона.

Вона додала, що залишки судна законсервували і все ще вивчають.

Відкриття затонулих кораблів, хоча і є захопливою подією, не є чимось абсолютно новим у Європі: цьогоріч їх уже знайшли або ідентифікували десятки.

У липні в Хорватії археологи вже виявили залишки багатовікової корабельної аварії: грецьке торгове судно IV століття до н. е., яке перевозило товари на острів Віс.

А також археологи оголосили, що було виявлено місце корабельної аварії португальського судна Nossa Senhora do Cabo, захопленого поблизу острова Реюньйон піратами, серед яких був і сумнозвісний Олів'є Левассер.

Дубровник, відомий як "Перлина Адріатики", виник у VII столітті як стратегічно важливий анклав на руїнах стародавнього Епідаурума. У середні віки місто було ключовим торговельним портом на Адріатичному морі і було оголошено об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. За даними ЮНЕСКО, Дубровник став важливою середземноморською державою з XIII століття, досягнувши піку свого розвитку в XIV і XV століттях.

Вид на кріпосні стіни Дубровника Фото: tripadvisor

Крім своєї морської могутності, Дубровник сприяв активній сухопутній торгівлі з Боснією і Сербією, а також з Італією, Сицилією, Сирією і Єгиптом.

Незважаючи на серйозні пошкодження від землетрусу 1667 року, який зруйнував більшу частину міста та забрав тисячі життів, Дубровник зміг зберегти свої стародавні церкви, палаци та фонтани і згодом відродився. Місто було укріплене мурами та вежами, які визначають його сучасний вигляд.

Нагадаємо, біля узбережжя Франції дослідники виявили затонулий корабель, який визнали найглибшим із коли-небудь знайдених у французьких територіальних водах. Судно перевозило добре збережений вантаж — близько 200 фаянсових глечиків і майже 100 керамічних тарілок

А раніше Фокус писав про скарб вартістю 17 мільярдів доларів, який не можуть дістати. Корабель із вантажем затонув у 1708 році під час морської битви з британськими військовими кораблями в Карибському морі.