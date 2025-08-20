30 минут без единого вдоха: каков предел того, насколько человек может задержать дыхание под водой

Большинство людей на планете едва ли смогут продержаться под водой без единого вдоха больше нескольких секунд. Однако некоторым людям удается задерживать дыхание на невероятное количество времени – как показывает мировой рекорд, это гораздо дольше, чем мы могли бы предположить.

Несмотря на то, что люди классифицируются как наземные животные, некоторые из нас могут продержаться в воде около получаса, о чем свидетельствует новый мировой рекорд. Но есть ли предел того, насколько человек может задержать дыхание? По словам исследователей, ответ – гораздо дольше, чем мы могли бы предположить, пишет IFLScience.

"Женщины моря" в Корее: больше времени в воде, чем белые медведи

Остров Чеджудо расположен примерно в 80 километрах к югу от Кореи и является одним из мест, где традиционный образ жизни сохранился дольше всего. Здесь до сих пор можно встретить шаманизм, а местный язык Чеджудо, хоть и считается находящимся под угрозой, все еще используется.

Местные женщины хэне, что в переводе означает "морские женщины", все еще ныряют за своей добычей. Отметим, что эти женщины занимались нырянием за морепродуктами, чтобы прокормить свои семьи, с 17 века, когда мужчины либо были призваны в армию, либо погибли во время рыбалки.

У женщин острова попросту не осталось выбора, кроме как стать кормилицами своих семей. В результате появились целые поколения ныряльщиц: они начинали обучение в 11 лет и продолжали в среднем до 70 лет.

Исследования показали, что "женщины моря" в среднем ныряют около 10 часов в день, проводя более половины этого времени под водой. Недавнее исследование также показало, что эти женщины проводят в море большую долю времени, чем белые медведи, а также наибольшее время, проведенное под водой, среди всех людей.

Среднее время погружения на самом деле длилось всего около 11 секунд, однако ныряльщицы могут продержаться без кислорода от 1 до 3 минут, если это необходимо. Любопытно, что причина этого вовсе не в тренировках. Другое исследование позже обнаружило две генетические мутации, характерные для этой группы ныряльщиц: одна из них улучшила переносимость дайверов холода, а другая снизила диастолическое артериальное давление.

"Морские кочевники" баджао Юго-Восточной Азии: до 13 минут

На юге от Кореи, в море Сулу в юго-восточной Азии на протяжении более 1000 лет кочевой народ баджао считает воду своим домом. По словам генетика-эволюциониста Мелиссы Илардо, работающей в Университете Юты, представители этой группы ныряют так естественно, что ничто другое не сравнится с ними в воде.

Фридайверы баджао погружаются на сотни метров, не имея ничего, кроме набора грузов и пары деревянных очков. Исследователи обнаружили, что представители этой группы могут обходиться без воздуха до 13 минут, часто проводя в воде до 60% своего рабочего времени. Любопытно, что эти данные не сопоставимы с любым другим человеком на планете – ближе всего к этому оказались выдры.

В чем же секрет баджао? Ученые пришли к выводу, что дело, вероятно, в эволюции. Хотя они не так далеки от нас, как морские выдры, их физиология существенно отличается от нашей – по крайней мере, в одном конкретном аспекте: их селезенка на 50% больше, чем у народа салуан, этнической группы, живущей на соседнем острове Сулавеси.

Это не единственное генетическое различие между баджао и салуан. Илардо и ее команда также обнаружили ген PDE10A у первых, но не у вторых – считается, что он контролирует функцию щитовидной железы и связан с размером селезенки у мышей.

Фридайверы Баджау сфотографированы в Малайзии в 2017 году Фото: Shutterstock

Фридайвер из Хорватии провел под водой полчаса

Фридайвер из Хорватии Витомир Маричич превзошел все преимущества многолетних тренировок и мутаций ДНК. В этом году он установил новый рекорд, задержав дыхание на 29 минут и 3 секунды. Согласно Книге рекордов Гиннесса, это самая длительная задержка дыхания под водой, зафиксированная добровольно, что почти на пять минут превышает предыдущий рекорд.

Но как ему это удалось? Перед погружением Витомир вдыхал чистый кислород 10 минут – это перегрузило его кровь, растворив O2 не только в эритроцитах, но и в плазме — чего обычно не происходит. В результате он начал погружение с почти в пять раз большим количеством кислорода, чем обычно.

Еще одно преимущество Маричича перед дайверами хэне и баджао заключалось в том, что он буквально ничего не делал – никаких движений, паники или мыслей. В результате ему удалось продержаться под водой рекордное количество времени.

