30 хвилин без жодного вдиху: яка межа того, наскільки людина може затримати дихання під водою

Більшість людей на планеті навряд чи зможуть протриматися під водою без єдиного вдиху більше кількох секунд. Однак деяким людям вдається затримувати дихання на неймовірну кількість часу — як показує світовий рекорд, це набагато довше, ніж ми могли б припустити.

Попри те, що люди класифікуються як наземні тварини, деякі з нас можуть протриматися у воді близько пів години, про що свідчить новий світовий рекорд. Але чи є межа того, наскільки людина може затримати дихання? За словами дослідників, відповідь — набагато довше, ніж ми могли б припустити, пише IFLScience.

"Жінки моря" в Кореї: більше часу у воді, ніж білі ведмеді

Острів Чеджудо розташований приблизно за 80 кілометрів на південь від Кореї і є одним із місць, де традиційний спосіб життя зберігся найдовше. Тут досі можна зустріти шаманізм, а місцева мова Чеджудо, хоч і вважається такою, що перебуває під загрозою, все ще використовується.

Місцеві жінки хене, що в перекладі означає"морські жінки", все ще пірнають за своєю здобиччю. Зазначимо, що ці жінки займалися пірнанням за морепродуктами, щоб прогодувати свої сім'ї, з 17 століття, коли чоловіки або були призвані до армії, або загинули під час риболовлі.

У жінок острова просто не залишилося вибору, крім як стати годувальницями своїх сімей. У результаті з'явилися цілі покоління нирців: вони починали навчання в 11 років і продовжували в середньому до 70 років.

Дослідження показали, що "жінки моря" в середньому пірнають близько 10 годин на день, проводячи понад половину цього часу під водою. Недавнє дослідження також показало, що ці жінки проводять у морі більшу частку часу, ніж білі ведмеді, а також найбільший час, проведений під водою, серед усіх людей.

Середній час занурення насправді тривав лише близько 11 секунд, проте водолазки можуть протриматися без кисню від 1 до 3 хвилин, якщо це необхідно. Цікаво, що причина цього зовсім не в тренуваннях. Інше дослідження пізніше виявило дві генетичні мутації, характерні для цієї групи водолазок: одна з них поліпшила стерпність дайверів холоду, а інша знизила діастолічний артеріальний тиск.

"Морські кочівники" баджао Південно-Східної Азії: до 13 хвилин

На півдні від Кореї, у морі Сулу в південно-східній Азії впродовж понад 1000 років кочовий народ баджао вважає воду своїм домом. За словами генетика-еволюціоніста Мелісси Ілардо, яка працює в Університеті Юти, представники цієї групи пірнають так природно, що ніщо інше не зрівняється з ними у воді.

Фрідайвери баджао занурюються на сотні метрів, не маючи нічого, окрім набору вантажів і пари дерев'яних окулярів. Дослідники виявили, що представники цієї групи можуть обходитися без повітря до 13 хвилин, часто проводячи у воді до 60% свого робочого часу. Цікаво, що ці дані не можна порівняти з будь-якою іншою людиною на планеті — найближче до цього виявилися видри.

У чому ж секрет баджао? Учені дійшли висновку, що справа, ймовірно, в еволюції. Хоча вони не такі далекі від нас, як морські видри, їхня фізіологія суттєво відрізняється від нашої — принаймні в одному конкретному аспекті: їхня селезінка на 50% більша, ніж у народу салуан, етнічної групи, яка живе на сусідньому острові Сулавесі.

Це не єдина генетична відмінність між баджао і салуан. Ілардо та її команда також виявили ген PDE10A у перших, але не у других — вважається, що він контролює функцію щитоподібної залози й пов'язаний з розміром селезінки у мишей.

Фрідайверів Баджау сфотографовано в Малайзії 2017 року Фото: Shutterstock

Фрідайвер із Хорватії провів під водою півгодини

Фрідайвер із Хорватії Вітоир Маричич перевершив усі переваги багаторічних тренувань і мутацій ДНК. Цього року він встановив новий рекорд, затримавши дихання на 29 хвилин і 3 секунди. Згідно з Книгою рекордів Гіннесса, це найтриваліша затримка дихання під водою, зафіксована добровільно, що майже на п'ять хвилин перевищує попередній рекорд.

Але як йому це вдалося? Перед зануренням Вітомир вдихав чистий кисень 10 хвилин — це перевантажило його кров, розчинивши O2 не тільки в еритроцитах, а й у плазмі — чого зазвичай не відбувається. У результаті він почав занурення з майже в п'ять разів більшою кількістю кисню, ніж зазвичай.

Ще одна перевага Маричича перед дайверами хене і баджао полягала в тому, що він буквально нічого не робив — жодних рухів, паніки або думок. У результаті йому вдалося протриматися під водою рекордну кількість часу.

