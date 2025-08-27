Крупнейшее в мире кладбище китов обнаружено в неожиданном месте: где лежат древние кости

Океан занимает более половины поверхности планеты и является домом для крупнейших в мире животных, но куда деваются их тела после смерти? Ученые обнаружили древнее кладбище китов в неожиданном месте – вероятно, оно является крупнейшим в мире.

Это может казаться неочевидным, но предки современных китов когда-то были сухопутными животными. Сегодня киты являются крупнейшими животными на Земле и живут в океане – очевидно, что в какой-то момент они покинули сушу ради воды. Но как это произошло? Долгое время ответ на этот вопрос оставался загадкой, пока ученые не обнаружили Вади-эль-Хитан, пишет IFLScience.

Крупнейшее в мире кладбище китов

Вади-эль-Хитан – место в Западной пустыне Египта, известное как Долина китов, оно является местом нахождения крупнейшего в мире древнего кладбища морских гигантов. Ученые обнаружили здесь более 400 почти полных и прекрасно сохранившихся скелетов доисторических китов – многие окаменелые останки датируются примерно 40 миллионами лет назад, в то время, когда территория современной Сахары была покрыта морем Тетис.

Найденные здесь окаменелости свидетельствуют о том, что это был критический период в истории китов – эпоха археоцетов. Они считаются самым ранним известным науке подотрядом китов, которые, как считают ученые, служат связующим звеном между сушей и морем.

В 2005 году Долину китов включили в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Тогда было принято решение, что эти древние окаменелости представляют собой одну из важнейших историй эволюции: возникновение кита как морского млекопитающего из предыдущей жизни наземного животного. Ученые считают, что это место является важнейшим местом на планете для демонстрации этого этапа эволюции.

Окаменелости из Аль-Хитана показывают самых молодых археоцетов, находящихся на последней стадии утраты задних конечностей. Они уже демонстрируют типичную обтекаемую форму тела современных китов, сохраняя при этом некоторые примитивные черты строения черепа и зубов.

Самый древний кит на Земле

Одним из этих промежуточных китов является Basilosaurus isis, длина которого составляла 16 метров, а укус был мощным. Ученые отмечают, что этот вид был археоцетом, а не рептилией – приставка "завр" появилась в названии потому, что, когда кости базилиозавра были впервые обнаружены в 19 веке, палеонтологи сочли позвоночник похожим на позвоночник морских рептилий мезозойской эры.

Предыдущие исследования показали, что базилиозавр был полностью водным животным, как и его современные родственники, но также сохранил некоторые черты своих сухопутных сородичей. Например, у представителей этого вида сохранились задние конечности, хотя они, вероятно, и были бесполезны.

Длина этих крошечных конечностей была менее полуметра и, вероятно, не помогали баилиозавру плавать. Впрочем, как и ходить по суше. Однако есть предположения, что они могли быть полезны при спаривании в воде.

