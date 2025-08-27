Найбільше у світі кладовище китів виявлено в несподіваному місці: де лежать стародавні кістки

Океан займає понад половину поверхні планети і є домівкою для найбільших у світі тварин, але куди діваються їхні тіла після смерті? Науковці виявили стародавній цвинтар китів у несподіваному місці — ймовірно, він є найбільшим у світі.

Це може здаватися неочевидним, але предки сучасних китів колись були сухопутними тваринами. Сьогодні кити є найбільшими тваринами на Землі і живуть в океані — очевидно, що в якийсь момент вони покинули сушу заради води. Але як це сталося? Довгий час відповідь на це питання залишалася загадкою, поки вчені не виявили Ваді-ель-Хітан, пише IFLScience.

Найбільше у світі кладовище китів

Ваді-ель-Хітан — місце в Західній пустелі Єгипту, відоме як Долина китів, воно є місцем знаходження найбільшого у світі стародавнього кладовища морських гігантів. Науковці виявили тут понад 400 майже повних і прекрасно збережених скелетів доісторичних китів — багато скам'янілих решток датують приблизно 40 мільйонами років тому, у той час, коли територія сучасної Сахари була вкрита морем Тетіс.

Знайдені тут скам'янілості свідчать про те, що це був критичний період в історії китів — епоха археоцетів. Їх вважають найбільш раннім відомим науці підзагоном китів, які, як вважають учені, слугують сполучною ланкою між сушею і морем.

У 2005 році Долину китів внесли до списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тоді було ухвалено рішення, що ці стародавні скам'янілості являють собою одну з найважливіших історій еволюції: виникнення кита як морського ссавця з попереднього життя наземної тварини. Вчені вважають, що це місце є найважливішим місцем на планеті для демонстрації цього етапу еволюції.

Скам'янілості з Аль-Хітана показують наймолодших археоцетів, які перебувають на останній стадії втрати задніх кінцівок. Вони вже демонструють типову обтічну форму тіла сучасних китів, зберігаючи при цьому деякі примітивні риси будови черепа і зубів.

Найдавніший кит на Землі

Одним із цих проміжних китів є Basilosaurus isis, довжина якого становила 16 метрів, а укус був потужним. Науковці зазначають, що цей вид був археоцетом, а не рептилією — приставка "завр" з'явилася в назві через те, що, коли кістки базиліозавра було вперше виявлено в 19 столітті, палеонтологи визнали хребет схожим на хребет морських рептилій мезозойської ери.

Попередні дослідження показали, що базиліозавр був повністю водною твариною, як і його сучасні родичі, але також зберіг деякі риси своїх сухопутних родичів. Наприклад, у представників цього виду збереглися задні кінцівки, хоча вони, ймовірно, і були марними.

Довжина цих крихітних кінцівок була меншою за пів метра і, ймовірно, не допомагали баіліозавру плавати. Втім, як і ходити по суші. Однак є припущення, що вони могли бути корисними під час спарювання у воді.

