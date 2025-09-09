Самый большой среди найденных: в замке Кевенли нашли древние артефакты урартского периода (фото)

Археологи обнаружили то, что считается самым большим древним хранилищем, которое когда-либо было найдено в Ване, Турция. Ученые раскопали десятки массивных кувшинов, на каждом из которых были выгравированы клинописные знаки урартского периода.

В замке Кевенли археологи под руководством доцента Рифата Куванча из университета Игдир задокументировали 76 больших пифосов — кувшинов, типичных для IX-VII веков до н. э., пишет Arkeonews.

Несмотря на относительно небольшие размеры крепости по сравнению с другими урартскими памятниками, большое количество кувшинов указывает на ее роль как главного центра хранения и распределения для равнины Ван.

Фото: АА

Куванч отметил: "Хотя замок Кевенли является небольшой крепостью, находка 76 пифосов показывает нам, что его вместимость была гораздо больше, чем ожидалось. Это свидетельствует о том, что замок играл важную роль как центр хранения и распределения сельскохозяйственной продукции. Для Вану это самая большая зона хранения, которая была обнаружена на сегодня".

Горшки были тщательно расставлены и обозначены клинописными символами, указывающими на размеры, что свидетельствует о развитой системе учета. Ранние археоботанические исследования обнаружили остатки семян, и исследователи планируют провести анализ древней ДНК, чтобы идентифицировать культуры, которые хранились в пифосах.

Археологи также обнаружили части терракотового водопровода, который, вероятно, подавал жидкость в хранилища, что свидетельствует об инженерном мастерстве урартских строителей.

Дополнительные находки предоставили культурный контекст. Фрагменты окрашенной штукатурки в красном и черном цветах свидетельствуют о том, что на некоторых стенах были фрески, а керамика, идентифицированная как "дворцовая посуда", указывает на наличие материальной культуры высокого статуса. На одном обломке был изображен лев, символ, который в урартском искусстве часто ассоциируется с властью.

Расположенный примерно в 10 километрах от столицы Вана, замок Кевенли занимал стратегическое положение на горе Эрек, сочетая оборонительные функции с логистическими задачами. Его укрепленная структура, занимающая примерно 4500 квадратных метров, отражает двойное назначение многих урартских крепостей, где сочетались защита и управление ресурсами.

Открытия в замке Кевенли проливают свет на организацию, экономику и культурные традиции урартов. Сочетая технологии хранения, водную инфраструктуру и украшенные помещения, это место предлагает уникальную детальную перспективу повседневной жизни и управления в королевстве железного века.

Раскопки продолжаются, и ожидается, что будут обнаружены новые фрески и системы хранения, что расширит понимание этого древнего общества.

