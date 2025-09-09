Найбільший серед знайдених: у замку Кевенлі знайшли древні артефакти урартського періоду (фото)

Археологи виявили те, що вважається найбільшим стародавнім сховищем, яке коли-небудь було знайдено у Вані, Туреччина. Вчені розкопали десятки масивних глечиків, на кожному з яких були викарбувані клинописні знаки урартського періоду.

Related video

У замку Кевенлі археологи під керівництвом доцента Ріфата Куванча з університету Ігдір задокументували 76 великих піфосів — глечиків, типових для IX–VII століть до н. е., пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Попри відносно невеликі розміри фортеці в порівнянні з іншими урартськими пам'ятками, велика кількість глечиків вказує на її роль як головного центру зберігання та розподілу для рівнини Ван.

Фото: AA

Куванч зазначив: "Хоча замок Кевенлі є невеликою фортецею, знахідка 76 піфосів показує нам, що його місткість була набагато більшою, ніж очікувалося. Це свідчить про те, що замок відігравав важливу роль як центр зберігання та розподілу сільськогосподарської продукції. Для Вану це найбільша зона зберігання, яка була виявлена на сьогодні".

Горщики були ретельно розставлені та позначені клинописними символами, що вказували на розміри, що свідчить про розвинену систему обліку. Ранні археоботанічні дослідження виявили залишки насіння, і дослідники планують провести аналіз стародавньої ДНК, щоб ідентифікувати культури, які зберігалися у піфосах.

Археологи також виявили частини теракотового водопроводу, який, ймовірно, подавав рідину в сховища, що свідчить про інженерну майстерність урартських будівельників.

Додаткові знахідки надали культурний контекст. Фрагменти пофарбованої штукатурки в червоному і чорному кольорах свідчать про те, що на деяких стінах були фрески, а кераміка, ідентифікована як "палацовий посуд", вказує на наявність матеріальної культури високого статусу. На одному уламку було зображено лева, символ, який в урартському мистецтві часто асоціюється з владою.

Розташований приблизно за 10 кілометрів від столиці Вана, замок Кевенлі займав стратегічне положення на горі Ерек, поєднуючи оборонні функції з логістичними завданнями. Його укріплена структура, що займає приблизно 4500 квадратних метрів, відображає подвійне призначення багатьох урартських фортець, де поєднувалися захист та управління ресурсами.

Відкриття в замку Кевенлі проливають світло на організацію, економіку та культурні традиції урартів. Поєднуючи технології зберігання, водну інфраструктуру та прикрашені приміщення, це місце пропонує унікальну детальну перспективу повсякденного життя та управління в королівстві залізного віку.

Важливо

Знайшов за допомогою металошукача: пошуковець розкопав середньовічний казан в Англії (фото)

Розкопки тривають, і очікується, що будуть виявлені нові фрески та системи зберігання, що розширить розуміння цього стародавнього суспільства.

Раніше Фокус писав про те, чому комахи опинилися під загрозою зникнення. Згідно з новими дослідженнями, навіть у районах, віддалених від людської діяльності, зменшується популяція комах.

Також ми розповідали про те, як турецькі правоохоронці врятували стародавні мозаїки від незаконного продажу.