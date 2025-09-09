Первый в Швеции: археологи нашли нездешний артефакт железного века (фото)

В Швеции нашли древний слиток, который датируется железным веком. Исследователи утверждают, что этот предмет является новым доказательством существования морских путей, соединявших Иберийский полуостров, Скандинавию и Балтию в первом тысячелетии до н. э.

Слиток обнаружили в Сардали, графство Халланд, когда местная семья нашла его, копая в своем саду. Вес предмета составлял 1,2 килограмма, и сначала считалось, что он происходит из бронзового века, пишет Arkeonews.

Исследовательская группа под руководством доктора Серены Сабатини из Гетеборгского университета изучила артефакт с помощью исследований элементов и изотопов свинца.

"Из-за его формы и размера мы сначала предположили, что это артефакт бронзового века, — сказала Сабатини, — Однако слиток оказался сплавом меди, цинка, олова и свинца, типичным для железного века и более поздних периодов".

Фото: Sabatini et al., 2025, Journal of Archaeological Science: Reports

Эксперты объяснили, что плоско-выпуклые слитки, которые иногда называют "булочными слитками", были широко распространены как стандартизированные металлические единицы в Европе и Средиземноморье. Хотя они распространены в южной Европе, это первый полный образец, подтвержденный в Швеции.

Сравнение с подобными предметами из Польши показало, что шведские и польские находки имеют одинаковый тип сплава, а источник меди прослеживается до Иберийского пиритового пояса на юго-западе Испании, региона, где с доисторических времен добывали металл.

По словам Сабатини, сотрудничество с польскими коллегами было чрезвычайно важным: "Соединив изотопные данные с историческими и археологическими знаниями, мы смогли рассмотреть эту уникальную находку в более широком контексте".

Лабораторные методы подтвердили преднамеренное легирование, а не случайное смешивание металлов. Польские находки, исследованные в период с 2013 по 2015 год, показали те же химические и изотопные характеристики, что подтверждает гипотезу о том, что это были готовые сплавы, предназначенные для обращения.

Исследователи считают, что это указывает на существование организованной торговой сети в Северной Европе. Изолированные находки, такие как слиток из Сардала, часто было трудно интерпретировать, но это исследование демонстрирует, как мультидисциплинарный анализ может раскрыть их более широкое значение.

Находка свидетельствует о том, что атлантические и балтийские торговые пути, установленные в бронзовом веке, продолжали существовать и в железном, перевозя не только товары, но и культурные традиции.

Слиток, который сейчас хранится в Музее культурной истории Халланда, является конкретным доказательством того, как отдаленные регионы были связаны между собой торговлей и технологиями более двух тысяч лет назад.

