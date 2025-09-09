Перший у Швеції: археологи знайшли нетутешній артефакт залізної доби (фото)

У Швеції знайшли стародавній злиток, який датується залізною добою. Дослідники стверджують, що цей предмет є новим доказом існування морських шляхів, що з'єднували Іберійський півострів, Скандинавію та Балтію в першому тисячолітті до н. е.

Related video

Зливок виявили у Сардалі, графство Халланд, коли місцева родина знайшла його, копаючи в своєму саду. Вага предмета становила 1,2 кілограма, і спочатку вважалося, що він походить з бронзової доби, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дослідницька група під керівництвом докторки Серени Сабатіні з Гетеборзького університету вивчила артефакт за допомогою досліджень елементів та ізотопів свинцю.

"Через його форму та розмір ми спочатку припустили, що це артефакт бронзової доби, — сказала Сабатіні. — Однак зливок виявився сплавом міді, цинку, олова та свинцю, типовим для залізної доби та пізніших періодів".

Фото: Sabatini et al., 2025, Journal of Archaeological Science: Reports

Експерти пояснили, що плоско-опуклі злитки, які іноді називають "булочними злитками", були широко поширені як стандартизовані металеві одиниці в Європі та Середземномор'ї. Хоча вони поширені в південній Європі, це перший повний зразок, підтверджений у Швеції.

Порівняння з подібними предметами з Польщі показало, що шведські та польські знахідки мають однаковий тип сплаву, а джерело міді простежується до Іберійського піритового поясу на південному заході Іспанії, регіону, де з доісторичних часів видобували метал.

За словами Сабатіні, співпраця з польськими колегами була надзвичайно важливою: "Поєднавши ізотопні дані з історичними та археологічними знаннями, ми змогли розглянути цю унікальну знахідку в ширшому контексті".

Лабораторні методи підтвердили навмисне легування, а не випадкове змішування металів. Польські знахідки, досліджені в період з 2013 по 2015 рік, показали ті самі хімічні та ізотопні характеристики, що підтверджує гіпотезу про те, що це були готові сплави, призначені для обігу.

Дослідники вважають, що це вказує на існування організованої торговельної мережі в Північній Європі. Ізольовані знахідки, такі як зливок із Сардала, часто було важко інтерпретувати, але це дослідження демонструє, як мультидисциплінарний аналіз може розкрити їхнє ширше значення.

Знахідка свідчить про те, що атлантичні та балтійські торгівельні шляхи, встановлені в бронзовій добі, продовжували існувати і в залізній, перевозячи не тільки товари, а й культурні традиції.

Важливо

Найбільший серед знайдених: у замку Кевенлі знайшли древні артефакти урартського періоду (фото)

Зливок, який зараз зберігається в Музеї культурної історії Халланда, є конкретним доказом того, як віддалені регіони були пов'язані між собою торгівлею та технологіями понад дві тисячі років тому.

Раніше Фокус писав про 9500-річну споруду, виявлену в Туреччині. Це відкриття показує, коли, де і чому ранні суспільства почали створювати простори, призначені для спільного використання

Також ми розповідали про алжирську Атлантиду — затонуле місто у Середземному морі, яке було важливим торговим портом з IV століття до н. е. до III століття н. е.